YK:n pääsihteeri kiirehtii avustuskuljetuksia: ”Nämä kuorma-autot eivät ole vain kuorma-autoja, ne ovat elämänlanka”

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vieraillut Egyptin ja Gazan välisellä Rafahin rajanylityspaikalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Guterres kävi Egyptin puolella rajaa valvomassa avustuskuljetusten valmistelua.

Avustuksia on tuotu Rafahiin jo päivien ajan, mutta toistaiseksi mitään ei ole päästy viemään perille Gazaan. Guterres kertoi toimittajille, että YK keskustelee aktiivisesti kaikkien osapuolten kanssa saadakseen kuljetukset liikkeelle pikaisesti.

Hän myös painotti, että kuljetuksia on saatava liikkeelle mahdollisimman nopeasti ja niin paljon kuin on tarpeen.

- Nämä kuorma-autot eivät ole vain kuorma-autoja, ne ovat elämänlanka. Ne ovat ero elämän ja kuoleman välillä niin monille ihmisille Gazassa.

Rafahin rajanylityspaikalla on odottamassa noin 175 kuorma-autoa täynnä elintärkeitä lääkkeitä, ruokaa ja vettä.

YK:n mukaan Israelin saartamasta Gazasta ovat loppumassa vesi, sähkö, ruoka ja lääkkeet. Rafah on ainoa Gazaan vievä reitti, joka ei ole Israelin hallussa.

ISRAEL on iskenyt voimalla Gazaan sen jälkeen, kun aluetta hallitseva terroristijärjestö Hamas surmasi Israeliin hyökätessään viranomaisten mukaan ainakin 1 400 ihmistä, joista enemmistö oli siviilejä. Joukkomurha on Israelin 75-vuotisen historian pahin.

Lisäksi Hamas otti Israelin asevoimien mukaan noin 200 panttivankia, joista enemmistö on Israelin asevoimien mukaan yhä elossa. Israelin mukaan panttivangeista yli 20 on lapsia ja noin 10-20 yli 60-vuotiaita. Hamasin hyökkäyksen jäljiltä kateissa on yhä 100-200 ihmistä.

Armeijan lausunnon mukaan Hamasin taistelijat veivät mukanaan Gazan kaistalle elävien panttivankien ohella joitakin ruumiita.

Israelin iskuissa Gazaan on Hamas-hallinnon viranomaisten mukaan kuollut yli 4 100 ihmistä.

Israelin armeija on määrännyt maan pohjoisosassa sijaitsevan Kirjat Shmonan kaupungin evakuoitavaksi. Noin 20 000 asukkaan kaupunki sijaitsee maan Libanonin-vastaisella rajalla, jonka jännitteet ovat kiristyneet viime päivinä.

RAJALLA on nähty tulitusta puolin ja toisin Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin ja Israelin asevoimien välillä. Israel on evakuoinut rajaseudulta suuret määrät siviilejä ja tuonut paikalle runsaasti reserviläisiä sekä sotilaskalustoa.

Israelin ja Hamasin konfliktin laajenemista alueelliseksi suursodaksi on pelätty, jos Hizbollah liittyy taisteluihin täydellä voimallaan. Israelin ja Hizbollahin välillä käytiin viimeksi lyhyt sota kesällä 2006.

- Kaikki tietävät, että jos tämä eskaloituu, se olisi seurausvaikutuksiltaan huomattavasti vakavampi kuin vuoden 2006 kesäsota oli, Suomen Beirutin-suurlähettiläs Anne Meskanen kommentoi STT:lle tilannetta tiistaina.

Vuoden 2006 sodassa arvioidaan kuolleen yli tuhat Hizbollahin taistelijaa ja toistasataa Israelin joukkoihin kuulunutta. Luvut vaihtelevat jonkin verran eri lähteissä.

GAZAN kaistan vanhin käytössä oleva kirkko on vaurioitunut Israelin tekemässä ilmaiskussa.

Aluetta hallitsevan terroristijärjestö Hamasin kontrolloiman Gazan sisäministeriön mukaan useita ihmisiä olisi kuollut ja haavoittunut iskussa. Moni sotatoimia paennut oli tiettävästi hakenut suojaa kirkosta.

Paikalla olleet silminnäkijät kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että iskun kohde näyttää olleen kirkon naapurissa. Silminnäkijöiden mukaan naapurirakennus luhistui iskussa ja useita haavoittuneita vietiin sairaalaan.

Israelin asevoimat kertoi uutistoimistolle iskeneensä Hamasin komentokeskukseen ja että iskun yhteydessä yksi kirkon seinistä oli vaurioitunut. Israel kertoi tutkivansa tietoja mahdollisista uhreista. Israelin armeijan mukaan Hamas sijoittaa sotavoimansa tarkoituksella siviilialueille ja käyttää Gazan asukkaita ihmiskilpinä.

Ortodoksisen kirkon Jerusalemin-patriarkaatti tuomitsi Gazan kaistalle tehdyn iskun jyrkästi. Patriarkaatin lausunnon mukaan sotarikoksen tunnusmerkit täyttyvät, jos iskussa kohteeksi valikoituu kirkkorakennus ja siitä suojaa hakevat viattomat kansalaiset, kuten kotinsa ilmaiskuissa menettäneet naiset ja lapset.