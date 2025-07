YK:n tuomioistuin ottaa ensi kertaa kantaa valtioiden ilmastovelvoitteisiin

YK:n alaisen kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) on tänään määrä julkaista ensimmäinen kannanottonsa valtioiden ilmastovelvoitteista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

YK:n yleiskokous on saarivaltio Vanuatun aloitteesta pyytänyt tuomioistuinta antamaan näkemyksensä siitä, mitä velvollisuuksia valtioilla on kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Lisäksi tuomioistuinta on pyydetty ottamaan kantaa siihen, miten velvoitetta laiminlyöviä valtioita pitäisi sanktioida.

Asiantuntijat pitävät lausuntoa viime aikojen tärkeimpänä ilmastonmuutosta koskevana kansainvälisen oikeuden linjauksena. Lausunto ei ole sitova, mutta sillä voi olla laaja vaikutus ilmastopolitiikkaan ja kansainvälisiin oikeusprosesseihin.

KANSALAISJÄRJESTÖT ja ilmastonmuutoksen vuoksi haavoittuvaisessa asemassa olevat maat toivovat, että lausunto yhdenmukaistaisi olemassa olevia oikeudellisia normeja, ohjaisi kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä sekä myötävaikuttaisi vireillä oleviin oikeusjuttuihin.