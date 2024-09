YK:n turvallisuusneuvosto hätäkokoukseen

YK:n turvallisuusneuvosto pitää keskiviikkona hätäkokouksen Libanonin tilanteen vuoksi, neuvoston puheenjohtajamaana toimivan Slovenian YK-edustusto kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Edustuston mukaan myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puhuu kokouksessa.

Israel on viime päivinä iskenyt voimakkaasti Libanoniin. Iskuissa on Libanonin mukaan kuollut ainakin yli 550 ihmistä, joiden joukossa on kymmeniä naisia ja lapsia.

Lisäksi YK:n mukaan kymmenettuhannet libanonilaiset ovat paenneet kodeistaan maanantaista lähtien Israelin pommitusten vuoksi.