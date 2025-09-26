Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.9.2025 08:10 ・ Päivitetty: 26.9.2025 08:10

YK:n yleiskokouksessa kuullaan tänään Netanjahun puhe – aikoo tuomita Palestiinan tunnustaneiden maiden johtajat

LEHTIKUVA / AFP / CHARLY TRIBALLEAU
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu puhumassa YK:n yleiskokoukselle 27.syyskuuta 2024.

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun on määrä puhua tänään YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Israelin media kertoi torstaina, että Netanjahu aikoo tuomita puheessaan Palestiinan tunnustaneiden maiden johtajat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Netanjahu on pitkään tuominnut palestiinalaisvaltion perustamisen. Hänen äärioikeistolaiset liittolaisensa ovat myös pohtineet Länsirannan liittämistä Israeliin, jotta itsenäisen Palestiinan valtion perustaminen voitaisiin estää.

Nyt Netanjahu on kohdannut harvinaista painostusta Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta, joka yleensä on Netanjahun vankka liittolainen. Trump kertoi torstaina, ettei hän hyväksy Länsirannan liittämistä Israeliin. Trump puhui torstaina puhelimitse Netanjahun kanssa.

-  En salli Israelin liittävän Länsirantaa itseensä — se ei tule tapahtumaan, hän sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Trump niin ikään sanoi eilen, että sopimus aselevosta Gazassa on melko lähellä. Trumpin mukaan hän on keskustellut asiasta Netanjahun ja muiden Lähi-idän maiden johtajien kanssa.

Israel on miehittänyt Länsirantaa vuosikymmeniä vastoin kansainvälistä oikeutta.

ISRAELIN esiintyminen on vuorossa myöhään iltapäivällä Suomen aikaa. Samaan aikaan Netanjahun puheen kanssa New Yorkissa odotetaan laajaa Israelin sotatoimien vastaista mielenosoitusta. Netanjahu puhuu yleiskokouksessa vain muutama päivä sen jälkeen kun Ranska, Iso-Britannia ja useat muut länsimaat tunnustivat Palestiinan valtion.

Länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas puhui yleiskokouksessa torstaina videon välityksellä. Puheessaan hän vakuutti, ettei äärijärjestö Hamasin tule olla mukana palestiinalaishallinnossa. Samalla Abbas vaati, että Hamasin ja muiden äärijärjestöjen tulee luovuttaa aseensa palestiinalaishallinnolle.

Abbas sanoi niin ikään, etteivät palestiinalaiset hyväksy juutalaisvastaisuutta eikä Hamasin vajaa kaksi vuotta sitten Israeliin tekemä hyökkäys edusta palestiinalaisten tahtoa.

Abbasin puhe välitettiin videolla, sillä Yhdysvallat kieltäytyi myöntämästä hänelle maahan pääsyn oikeuttavaa viisumia.

