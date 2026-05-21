Politiikka
21.5.2026 06:26 ・ Päivitetty: 21.5.2026 07:59
YK päätti ilmastotoimista – Yhdysvallat, Venäjä ja Iran harasivat vastaan
YK:n yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselman, joka vahvistaa maiden vastuun hillitä ilmastonmuutosta. Päätöslauselma hyväksyttiin myöhään eilen illalla Suomen aikaa.
Päätöslauselma perustuu Haagin kansainvälisen tuomioistuimen lausuntoon, jonka mukaan maiden on laitonta laiminlyödä ilmastositoumuksiaan.
Ilmastositoumusten laiminlyöminen voi johtaa velvoitteeseen maksaa korvauksia vahinkoa kärsineille valtioille.
Maista 141 äänesti päätöslauselman puolesta ja vain kahdeksan vastusti sitä.
Vastaan äänestivät muun muassa Yhdysvallat, Venäjä ja Iran, jotka ovat merkittäviä kaasun ja öljyn viejiä.
