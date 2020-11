Yksi osavaltio nousee ylitse muiden: jos Biden voittaa siellä, Trump saa heittää käytännössä hyvästit jatkohaaveille

Yhdysvaltalaisessa joukkueurheilussa tunnetaan termi ”running out the clock”. Se tarkoittaa sitä, kun johdossa oleva joukkue ottaa varman päälle, välttelee virheitä ja pelaa aikaa säilyttääkseen johtonsa ottelun loppuhetkien aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Se on ollut karkeasti sanottuna demokraattien Joe Bidenin taktiikka tämän syksyn presidentinvaaleissa.

Bidenilla on ollut jo kuukausien ajan mielipidetiedusteluissa selvä johto presidentti Donald Trumpiin, ja hän on lähinnä pyrkinyt välttämään virheitä, jotka avaisivat Trumpin kampanjalle uusia mahdollisuuksia.

Vaaleihin on toki vaikuttanut myös koronaviruspandemia, jonka vuoksi Biden on kampanjoinut enimmäkseen virtuaalisesti. Trump taas on kampanjoinut koronaviruksesta piittaamatta ja pitänyt suuria kampanjatilaisuuksia.

Trump on vaikuttanut kohdistavan viestiään lähinnä ydinkannattajilleen. Hän ei ole juurikaan näyttänyt pyrkivän vetoamaan liikkuviin äänestäjiin, joita hän tarvitsisi taakseen voittaakseen vaalit.

Uppsalan yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professorin Dag Blanckin mielestä Trumpin kampanjointityyli viimeisten viikkojen aikana on ollut hyvin outo.

– Se ei noudata mitään perinteistä taktiikkaa. Hänen neuvonantajansa ovat yrittäneet saada hänet muuttamaan tyyliään, mutta toisaalta niin hänelle sanottiin myös vuonna 2016. Silloin se tyyli toimi loistavasti, joten hän jatkaa samalla linjalla. Ehkä se on ainoa tyyli minkä hän osaa, Blanck arvioi.

Pennsylvania näyttää olevan vaalien tärkein osavaltio.

Biden on tällä hetkellä selvä ennakkosuosikki voittamaan vaalit. Bidenille riittää, että hän voittaa kaikki Hillary Clintonin viimeksi voittamat osavaltiot sekä Trumpin niukasti voittamat Michiganin, Wisconsinin ja Pennsylvanian.

Michiganissa ja Wisconsinissa Bidenilla on nyt tukeva johto. Pennsylvaniassa johto on hieman pienempi, FiveThirtyEightin gallupkeskiarvon mukaan noin viisi prosenttiyksikköä. Pennsylvania näyttääkin olevan vaalien tärkein osavaltio. Jos Biden voittaa siellä, Trumpilla ei käytännössä ole voitonmahdollisuuksia.

Bidenilla on saumat voittaa silloinkin, jos hän häviää Pennsylvaniassa. Siinä tapauksessa hänen täytyisi voittaa jokin etelän vaa’ankieliosavaltionelikosta Arizona–Georgia–Florida–Pohjois-Carolina, joista kaikissa entisellä varapresidentillä on niukka johto.

– Tässäkin mielessä tilanne on Trumpille huomattavasti hankalampi, kun Bidenilla on varaa hävitä huomattavasti suurempi määrä osavaltioita, Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Jani Kokko sanoo.

Vaikka Trump voitti mielipidetiedusteluiden vastaisesti vuonna 2016, Bidenilla on kyselyissä nyt vielä suurempi johto kuin Clintonilla oli silloin. Kannastaan epävarmoja äänestäjiä on myös selvästi vähemmän, mikä on Trumpille huono uutinen.

Tilanne kyselyissä on pysynyt hämmästyttävän vakaana.

Syksyn aikana on tullut useita merkittäviä uutisia, jotka olisivat voineet keikuttaa vaalikamppailua.

Näitä ovat olleet korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin kuolema ja sitä seurannut korvaavan tuomarin nimitysprosessi, New York Timesin uutinen Trumpin verotiedoista sekä Trumpin koronavirustartunta ja muutaman päivän sairaalareissu.

Näistä huolimatta tilanne kyselyissä on pysynyt hämmästyttävän vakaana.

– Ehkä Trumpin koronatartunta on ollut sellainen, jolla on ollut merkitystä näihin vaaleihin. Sillä on pystytty konkreettisesti osoittamaan miten huonosti koronatoimia on hoidettu, Kokko arvioi.

STT–Anssi Rulamo