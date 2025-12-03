Yksityiselle varhaiskasvatusalalle sorvataan omaa työehtosopimusta

Yksityiselle varhaiskasvatusalalle ollaan neuvottelemassa täysin uutta työehtosopimusta. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin mukaan tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa ammattilaisten saatavuus ja pysyvyys. Demokraatti Demokraatti

– Yksityisellä sektorilla on tärkeä rooli osana varhaiskasvatuspalveluja, jotka on pystyttävä toteuttamaan laadukkaasti. Tämä ei onnistu ilman kilpailukykyisiä työehtoja, Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo tiedotteessa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä on noin 40 000 lasta ja se työllistää noin 10 000 palkansaajaa. Alalla ei ole aiemmin ollut omaa työehtosopimusta, vaan työntekijät ovat olleet muun muassa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä. Nykyinen sopimus päättyy 31. joulukuuta.

Omaa työehtosopimusta yksityiselle varhaiskasvatusalalle ryhdyttiin neuvottelemaan 17. syyskuuta 2024. Neuvotteluosapuolia ovat Superin lisäksi Sivistysala ry, Julkisten ja hyvinvontialojen liitto JHL, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

UUDEN yksityisen varhaiskasvatusalan sopimuksen tärkein tavoite on Superin mukaan mahdollistaa alan kehittyminen houkuttelevammaksi. Neuvotteluissa työntekijäpuoli hakee hyvin yhtenäisesti sopimusta, joka huomioi paremmin päiväkotien työn erityispiirteet, kuten työajat.

– Sopimukseton tila ei ole minkään osapuolen kannalta järkevä vaihtoehto. Meillä voi huonoimmillaan vuodenvaihteessa olla hyvin epäselvä tilanne, kun vanhan sopimuksen noudattaminen päättyy, Superin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo tiedotteessa.

Super pitää tärkeänä, ettei uusi sopimus heikennä työehtoja.

– Pito- ja vetovoimasta on pidettävä kiinni, niin palkkauksen osalta kuin esimerkiksi työntekijän kannalta joustavien työaikojen osalta. Joustavuus on työnantajille ja työntekijöille yhteinen arvo, mutta työelämän joustavuutta on rakennettava reilusti. Työssä viihtyminen ja jaksaminen on myös varhaiskasvatusalan ammattilaisille tärkeää, Parkkola kertoo.