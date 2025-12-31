Työmarkkinat
31.12.2025 07:42 ・ Päivitetty: 31.12.2025 07:42
Yksityiselle varhaiskasvatusalalle uusi oma TES
Yksityinen varhaiskasvatusala on saanut ensimmäisen kokonaan oman työehtosopimuksensa runsaan vuoden neuvotteluväännön jälkeen.
Työntekijöiden neuvotteluosapuolet, kuten Talentia, JHL, OAJ ja Super kertoivat hallintojensa hyväksyneen sopimusluonnoksen keskiviikkoaamuun mennessä. Työnantajia edustaa Sivistysala ry.
Aiemmin alalla oli käytössä Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Uutta mallia hierottiin syyskuusta 2024 alkaen.
Palkansaajajärjestöt kiittelevät täsmäsopimuksen merkitystä.
– Uusi työehtosopimus tunnistaa ja tunnustaa varhaiskasvatuksessa tehtävää työtä aikaisempaa paremmin ja myös mahdollistaa sopimuksen jatkokehittämisen alan tarpeiden mukaan, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen tiedotteessa.
Esimerkiksi yksityisten päiväkotien hoitajat saavat vastedes selkeät ylityökorvaukset niistä tilanteista, jolloin töihin on pitänyt jäädä odottamaan myöhässä olevia lasten hakijoita.
– Jäsenillemme on tärkeää, että saimme oman sopimuksen, joka huomioi lastenhoitajien työn erityispiirteet, sanoo myös SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg tiedotteessa.
OPETUSALAN ammattijärjestö OAJ on ollut aiemmissa sopimuksissa mukana vain liityntäpöytäkirjan kautta.
– Sopijaosapuoleksi pääseminen on ollut OAJ:n tavoitteena jo yli kymmenen vuoden ajan, ja vihdoin saavutimme tämän merkittävän tavoitteen, sanoo puheenjohtaja Katarina Murto tiedotteessa.
Samalla myös yksityinen varhaiskasvatus siirtyy sosiaalialan puolelta osaksi lasten koulutusjärjestelmää – mikä on OAJ:n mielestä sille luontaisempi paikka.
ALAN UUSI TES on palkkaratkaisultaan niin sanotun yleisen linjan mukainen. Palkat nousevat elokuussa 2,5 prosenttia, ja vuonna 2027 siihen tulee lisää vajaan puolen prosentin järjestelyerä.
Alalla työskentelee noin 10 000 ihmistä. Yksityisissä päiväkodeissa on vuosittain runsaat 40000 lasta eli arviolta viidennes ikäluokistaan.
