Työmarkkinat
23.2.2026 06:12 ・ Päivitetty: 23.2.2026 06:12
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan haetaan ratkaisua
Ratkaisun etsimistä yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan jatketaan tänään.
Riitaan etsittiin ratkaisua sovittelussa perjantaina, mutta sitä ei tuolloin löytynyt. Valtakunnansovittelija kertoi perjantaina, että ratkaisua hierotaan sovittelijan toimistossa jälleen tänään kello kymmenestä lähtien.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL uhkaa uudella lakolla yksityisellä sosiaalipalvelualalla maaliskuun alussa. Työriidan työntekijäjärjestöillä oli viime viikolla kolmipäiväinen lakko.
