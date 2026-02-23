Palkittu politiikan aikakauslehti.
Työmarkkinat

23.2.2026 06:12 ・ Päivitetty: 23.2.2026 06:12

Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan haetaan ratkaisua

LEHTIKUVA / TIMO HEIKKALA
JHL:n lakkovahteja Attendon hoivakoti Fregatin edustalla Oulussa 17. helmikuuta 2026.

Ratkaisun etsimistä yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan jatketaan tänään.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Riitaan etsittiin ratkaisua sovittelussa perjantaina, mutta sitä ei tuolloin löytynyt. Valtakunnansovittelija kertoi perjantaina, että ratkaisua hierotaan sovittelijan toimistossa jälleen tänään kello kymmenestä lähtien.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL uhkaa uudella lakolla yksityisellä sosiaalipalvelualalla maaliskuun alussa. Työriidan työntekijäjärjestöillä oli viime viikolla kolmipäiväinen lakko.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

