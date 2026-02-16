Yksityisen sote-alan lakko alkaa tiistaina – Liitot: ”Työnantaja on sitoutunut palkkaerojen umpeen kuromiseen”

Työnantajia edustava Hyvinvointi Hali hylkäsi valtakunnansovittelijan ehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Valtaosa palkansaajajärjestöistä olisi hyväksynyt ehdotuksen. Liittojen mukaan hylkäys tarkoittaa, että lakko alkaa huomenna tiistaina. Demokraatti Demokraatti

Tehyn edunvalvontajohtaja Jarkko Pehkonen katsoo tiedotteessa, että työnajajapuolen pitää nyt palata neuvottelupöytään ja lunastaa puheet yksityisen sosiaalipalvelualan palkkauksen kehittämisestä.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy hyväksyi osana Sote ry:tä (Tehy, Super ja Erto) valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Alalle olisi siis saatu uusi työehtosopimusratkaisu 28 kuukaudeksi.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut, sillä työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali hylkäsi esityksen.

– Työnantajapuolen ratkaisu on pettymys. Sovintoehdotuksessa oli merkittäviä kaikille työntekijöille kohdistettuja työehtosopimusten vähimmäispalkkojen korotuksia yleiskorotusten lisäksi. Ehdotus sisälsi myös palvelusvuosilisien korotuksia, joilla olisi huomioitu erityisesti kokeneita työntekijöitä. Työssä kerrytetyn osaamisen on korotettava palkkaa, sanoo Jarkko Pehkonen.

TIEDOTTEESSA sanotaan, että hyvinvointialueiden säästöt ovat ymmärrettävästi vaikeuttaneet julkisen sektorin kilpailutuksista elävien yksityisten työnantajan asemaa, mikä on vaikeuttanut myös neuvotteluja.

Se ei Tehyn mukaan poista sitä tosiasiaa, että myös työnantajapuoli on sitoutunut yksityisen sosiaalipalvelualan ja julkisen puolen palkkaerojen vähittäiseen umpeen kuromiseen.

– Sovintoehdotuksessa olisi nimenomaan kohdennettu palkankorotuksia palkoissa jälkeenjääneisiin, kuten kokeneisiin työntekijöihin, mikä olisi ollut yhdessä sovitun mukaista, Pehkonen korostaa.

Kohdennetut korotukset olisivat korjanneet tilannetta esimerkiksi palveluvuosilisiä yhdenmukaistamalla, mikä olisi vaikuttanut myönteisesti kokeneiden hoitajien palkkoihin.

TEHY pitää kuitenkin myönteisenä, että Hali esitti tiedotteessaan 15. helmikuuta huolensa alalle vasta tulevien palkkatasosta. Nyt näiden alan palkkausongelmien ratkaisuun täytyy löytyä työnantajapuolelta tahtotilaa ja rahaa.

Palkkojen lisäksi Tehyn neuvottelupäällikkö Vappu Okkeri katsoo, että sovintoehdotus sisälsi useita parannuksia itse työehtosopimustekstiin.

– Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on ollut kirjavia käytäntöjä. Nyt tähän sovintoesitykseen oli saatu mukaan useita alan arkea parantavia ja ohjaavia kirjauksia, liittyen esimerkiksi loppupalkan lisiin ja opintovapaalta palkalliselle raskaus- tai vanhempainvapaalle jäämiseen, Okkeri sanoo.

JHL eli Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto ei hyväksynyt valtakunnansovittelijan esitystä. Liiton mukaan sovittelijan esityskään ei vastaa alan todellisiin tarpeisiin eikä turvaa työntekijöille reilua palkkakehitystä.

– Lakko ei ole koskaan itseisarvo, mutta annettu sovintoesitys ei korjaisi palkkakuoppaa, vaan syventäisi sitä entisestään. Arvomme eivät ole kaupan, eivätkä JHL:n tavoitteet toteudu riittävästi. Siksi emme voineet hyväksyä esitystä, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoo tiedotteessa.

Ekström muistuttaa, että yksityisen sosiaalialan ammattilaiset tekevät vaativaa ja vastuullista työtä, eikä heidän palkkansa voi jäädä pysyvästi jälkeen julkisella sektorilla tehdystä samasta työstä.

– Alan palkkaero julkiseen sektorin sote-sopimukseen verrattuna on kasvanut jo pitkään. Esitykseen kirjatut työehtojen kehittämiseen tähtäävät tekstimuutokset eivät myöskään ole riittäviä, eivätkä näin ollen olisi kompensoineet palkankorotusesityksen puutteita.

– Tekstit on kirjattu lisäksi siten, että ne eivät ole työnantajaa sitovia, vaan toteutus jää enemmänkin työnantajan tahdon mukaiseksi.

Työnantajapuoli on pitänyt kiinni EK:n sanelemasta vientivetoisen mallin mukaisesta yleisestä linjasta, mikä estää naisvaltaisten alojen palkkakuoppien korjaamisen.

– JHL ei voi hyväksyä sanelupolitiikkaa. Annettu sovintoehdotus kasvattaa euromääräistä palkkaeroa paitsi vientialoihin myös julkiseen sektoriin, jossa sama työ maksetaan huomattavasti paremmin, Ekström painottaa.

LÄHI- JA PERUSHOITAJIA edustava Super vahvistaa tiedotteensa lakon alkamisen ja muiden liiton työtaistelutoimien jatkumisen.

Lakon piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki Sote ry:n (Super, Tehy, Erto) jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kyseisissä lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä. Lakko päättyy torstaina 19. helmikuuta klo 23.59.

29. tammikuuta klo 15 alkanut Superin vuoronvaihtokielto yksityisellä sosiaalipalvelualalla jatkuu. Kiellon aikana Superin jäsenet eivät vaihda työvuoroja, ellei työnantaja suostu maksamaan vuoronvaihdosta kohtuullista korvausta.

Samaan aikaan alkanut hakusaarto Attendon, Esperin ja Mehiläisen työpaikoilla jatkuu myös. Saarron aikana Superin jäsenet eivät hae tai vastaanota työpaikkaa hakusaarron kohdekonserneista. Vuoronvaihtokielto ja hakusaarto ovat voimassa toistaiseksi.

LIITTO muistuttaa tiedotteessaan, että työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Yksityisen sote-alan neuvottelut koskevat noin 72 000 työntekijää sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Juttua muokattu klo 12.28: lisätty JHL:n osuudet.