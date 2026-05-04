Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

4.5.2026 05:16 ・ Päivitetty: 4.5.2026 05:16

Yle: Adlercreutz ehdottaa koululaisille taas uutta kevätlomaa

iStock

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) ehdottaa, että huhtikuulle kouluihin tulisi uusi lomaviikko. Ministeri kertoi asiasta sunnuntaina Svenska Ylen haastattelussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aiemmin hän on ehdottanut, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla.

Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden kolmeen nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista.

TÄLLÄ AIKATAULUMUUTOKSELLA suomalaisten koulujen lomarytmi muuttuisi enemmän pohjoismaisten ja eurooppalaisten mallien kaltaiseksi, Adlercreutz sanoi.

Tällä hetkellä Suomessa koulujen kesäloma alkaa Suomessa aiemmin kuin esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa.

Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
5.5.2026
Näkkäläjärvi: Uudella poliittisella ohjelmalla kohti 2030-lukua
Lue lisää

Useita kirjoittajia

Mielipiteet
4.5.2026
Lapsiperheköyhyys uhkaa yhä useampia – lapsi unohtuu usein talouspolitiikan päätöksissä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
5.5.2026
Arvio: Turun undergroundin dinosaurus kirjoittaa kuin rappioromantikko Charles Bukowski
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU