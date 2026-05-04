4.5.2026 05:16 ・ Päivitetty: 4.5.2026 05:16
Yle: Adlercreutz ehdottaa koululaisille taas uutta kevätlomaa
Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) ehdottaa, että huhtikuulle kouluihin tulisi uusi lomaviikko. Ministeri kertoi asiasta sunnuntaina Svenska Ylen haastattelussa.
Aiemmin hän on ehdottanut, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla.
Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden kolmeen nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista.
TÄLLÄ AIKATAULUMUUTOKSELLA suomalaisten koulujen lomarytmi muuttuisi enemmän pohjoismaisten ja eurooppalaisten mallien kaltaiseksi, Adlercreutz sanoi.
Tällä hetkellä Suomessa koulujen kesäloma alkaa Suomessa aiemmin kuin esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa.
Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle.
