4.12.2025 19:04 ・ Päivitetty: 4.12.2025 19:11
Yle: Emme boikotoi Israelia emmekä Euroviisuja
Yleisradio kertoo, että se on tyytyväinen Euroopan yleisradioyhtiöiden liiton EBU:n tänään esittelemiin aikeisiin uudistaa Euroviisuja. Kaikki jäsenmaat – myös kiistelty Israel – saavat edelleen osallistua laulukilpailuun.
EBUn yleiskokouksessa Genevessä yleisradioyhtiöille esiteltiin torstaina ehdotukset laulukisan sääntöuudistuksista ja Euroviisujen kehittämisestä. Ylen mukaan nämä uudistukset riittävät sille, kuten muillekin Pohjoismaille.
Palestiina-aktivistit olivat halunneet, että Yle valmistautuisi boikotoimaan laulukisoja, mikäli Gazan kansanmurhasta syytetty Israel osallistuu niihin ensi keväänä.
Israelin yleisradioyhtiön kisaanpääsystä ei edes äänestetty torstain kokouksessa.
– Meillä on yhteinen näkemys Norjan, Ruotsin ja Tanskan yleisradioyhtiöiden kanssa. Yhtiöt, jotka täyttävät EBU-jäsenyyden kriteerit ja noudattavat EBUn sääntöjä, voivat osallistua Euroviisuihin, Ylen toimitusjohtaja Marit av Björkensten sanoo tiedotteessa.
YLEN MUKAAN EBU:n uudistusten tavoitteena on varmistaa, ettei kisaäänestystä vastedes pystytä manipuloimaan.
Israelin tämän vuoden kisoissa saamaa äänivyöryä on epäilty poliittisesti masinoiduksi.
Monet poliittiset populistiryhmät eri Euroopan maissa kehottivat äänestäjiään osoittamaan Euroviisuissakin tukea Israelille.
Euroviisut järjestetään Itävallan Wienissä ensi vuoden toukokuun puolivälissä.
KANSANEDUSTAJISTA päätöstä ehätti ensimmäisten joukossa moittimaan vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko.
– Israel pyrkii hyödyntämään myös Euroviisuja osana propagandaansa ja pesemään imagoaan. Tälle ei pidä antaa enää mahdollisuutta, eikä pelkät sääntömuutokset riitä, Pitko sanoo tiedotteessaan.
Hän vaatii Yleisradiota harkitsemaan asiaa uudelleen ja luopumaan Euroviisuihin osallistumisesta.
Kommentit
