Yle: Emme boikotoi Israelia emmekä Euroviisuja

EBUn yleiskokouksessa Genevessä yleisradioyhtiöille esiteltiin torstaina ehdotukset laulukisan sääntöuudistuksista ja Euroviisujen kehittämisestä. Ylen mukaan nämä uudistukset riittävät sille, kuten muillekin Pohjoismaille.

Palestiina-aktivistit olivat halunneet, että Yle valmistautuisi boikotoimaan laulukisoja, mikäli Gazan kansanmurhasta syytetty Israel osallistuu niihin ensi keväänä.

Israelin yleisradioyhtiön kisaanpääsystä ei edes äänestetty torstain kokouksessa.

– Meillä on yhteinen näkemys Norjan, Ruotsin ja Tanskan yleisradioyhtiöiden kanssa. Yhtiöt, jotka täyttävät EBU-jäsenyyden kriteerit ja noudattavat EBUn sääntöjä, voivat osallistua Euroviisuihin, Ylen toimitusjohtaja Marit av Björkensten sanoo tiedotteessa.