23.9.2025 18:11 ・ Päivitetty: 23.9.2025 18:11
Yle: Hallitus pääsemässä sopuun määräaikaisista työsopimuksista
Ylen tietojen mukaan hallitus on pääsemässä sopuun kiistasta, joka liittyy määräaikaisten työsopimusten perusteisiin.
Jatkossa työnantajat voisivat solmia korkeintaan vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä, kuten jo hallitusohjelmassa lukee. Tällä hetkellä määräaikaiseen työsuhteeseen pitää olla perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus.
Nyt lakiesitykseen on tarkoituksena lisätä, että määräaikainen työntekijä olisi ensisijaisesti palkattava uuteen työsuhteeseen, jos työnantaja hakee työntekijää samaan tehtävään.
Kesällä valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vaati esitysluonnokseen muutoksia. Hänen mukaansa laki ei toteuttaisi hallitusohjelman kirjausta perusteettoman ketjuttamisen lisäämisen estämisestä.
Hallitusohjelmaan on kirjattu, ettei tuleva lakimuutos saa lisätä sopimusten ketjuttamista.
Hallituslähteet kertovat Ylelle, että asiasta neuvotelleilla erityisavustajilla on olemassa yhteisymmärrys tavasta, jolla sopuun voidaan päästä. Ministereiden kuittausta asiasta ei kuitenkaan ole, kertoi Yle tiistaina.
