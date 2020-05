Yle: Itä-Suomen yliopisto ei aio käynnistää erillistä selvitystä Karjalan kielen seuran saamasta rahoituksesta vuosina 2013–2016

Ortodoksisen kirkon arkkipiispan Leon eli Leo Makkosen perustamalle Karjalan kielen seuralle on kanavoitu satojatuhansia euroja julkista rahaa Itä-Suomen yliopiston kautta, Long Play kertoi viikonloppuna.

Julkaisun kartoituksen perusteella seuran taloudenpidossa ja karjalan kielen elvytyshankkeissa on muitakin epäselvyyksiä. Jutun mukaan seuralle on vuosina 2010–2019 maksettu julkista rahoitusta ainakin 1,2 miljoonaa euroa.

Ylen mukaan Itä-Suomen yliopisto ei aio käynnistää erillistä selvitystä Karjalan kielen seuran saamasta rahoituksesta vuosina 2013–2016. Rehtori Jukka Mönkkönen kertoo, että asiat on hoidettu muodollisesti kuten on sovittu.

”Yliopistolla on rahoitusjärjestelystä sopimus, jonka liitteenä on suunnitelma rahojen käytöstä. Karjalan kielen seura on myös toimittanut vuonna 2017 yliopistolle raportin siitä, mihin rahoitus käytettiin”, Mönkkönen kertoo.

Mönkkönen ei halunnut avata raportin sisältöä Ylelle tarkistamatta voiko hän tehdä sen rikkomatta tietosuojalakia.