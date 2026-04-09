9.4.2026 04:40 ・ Päivitetty: 9.4.2026 04:40

Yle-kannatuskysely: SDP suosituin, keskusta piristyi

SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1 prosentin kannatuksella, selviää Ylen uudesta kannatusmittauksesta. Eduskuntavaaleihin on nyt aikaa tasan vuosi.

Toisena tulee pääministeripuolue kokoomus, jota suosi 17,4 prosenttia vastaajista.

Kuukauden takaisista luvuista sekä SDP että kokoomus ovat tulleet alaspäin alle prosenttiyksikön verran. Kokoomuksen kannatus on kuitenkin sulanut esimerkiksi joulukuisesta mittauksesta yli kahden prosenttiyksikön verran.

Kolmanneksi nousi keskusta 14,5 prosentin kannatuksella. Neljänneksi putosi puolestaan perussuomalaiset, jota kannatti 13,5 prosenttia vastanneista.

Taloustutkimus arvelee, että keskusta saa uutta virtaa nimenomaan kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäjistä.

Vasemmistoliitto yltäisi viidennelle sijalle 0,3 prosenttiyksikön nousulla. Tämäkin muutos mahtuu kuitenkin kahden prosenttiyksikön virhemarginaaliin.

Taloustutkimus haastatteli mittausta varten 2 543:a ihmistä. Haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa maalis-huhtikuussa.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

