Politiikka
11.4.2026 06:35 ・ Päivitetty: 11.4.2026 08:29
Matias Mäkynen luopuu paikastaan SDP:n johdossa – kaipaa keskustelua talouslinjasta
Kansanedustaja, SDP:n 3. varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ei hae jatkokautta puolueen johdossa.
Mäkynen kertoo päätöksestään Facebook-päivityksessään ja Ylen haastattelussa.
– Olen toiminut SDP:n puoluejohdossa lähes kymmenen vuotta ja koen, että nyt on hyvä jatkaa toimintaa muissa tehtävissä, Mäkynen kommentoi Ylelle.
Facebook-päivityksessään Mäkynen toteaa toimineensa kolme kautta puoluehallituksessa ja niistä kaksi kautta SDP:n varapuheenjohtajana. Hän katsoo puolueen talouslinjan viime vuosina muuttuneen.
MÄKYNEN on ollut eduskuntaryhmässä eri linjoilla muun muassa parlamentaarisesta velkajarrusovusta.
– Puolueen suunta kehittyy aina johtajan mukaan. Kaipaan aiheesta enemmän keskustelua. Itse uskon kuitenkin vahvasti investointivetoiseen talouspolitiikkaan, jossa koulutus, tutkimus, vihreä siirtymä ja ihmisten hyvinvointi nähdään julkista taloutta vahvistavina tekijöinä, eivät kuluerinä.
– Julkisen talouden tasapaino syntyy kestävästä kasvusta, vahvasta työllisyydestä ja pitkän aikavälin investoinneista, Mäkynen kirjoittaa Facebookissa.
Hän kertoo olevansa ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa.
SDP:n puoluekokous järjestetään Tampereella 23.-25. toukokuuta.
