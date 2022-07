Yle: Myös Oulun Energia luottaa venäläiseen öljyyn – liiketoimintajohtaja ei kerro sopimuksen pituutta

Tampereen sähkölaitos täyttää Naistenlahden voimalaitoksen öljyvarastoja talven varalta osin venäläisellä, venäläisjätti Lukoilin omistaman Teboilin toimittamalla öljyllä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo STT:lle, että varastoon hankitaan menneitä talvia huomattavasti suurempi määrä, sillä nyt varaudutaan venäläisen maakaasun korvaamiseen. Pois jäänyt maakaasu korvataan öljyllä.

- Meillä on 35 gigawattitunnin energiamäärä, mitä meillä ollaan tällä hetkellä ottamassa varastoihin. Syksyllä lisätään sitten määrää, Laitinen sanoi.

Teboil on ollut myös Oulun Energian pääöljyntoimittaja jo useiden vuosien ajan. Asiasta kertoo Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala Ylelle. Vanhalan mukaan sopimus Teboilin kanssa on tehty ennen Venäjän hyökkäyssodan alkamista Ukrainassa.

Oulun Energia käyttää vuosittain miljoonia euroja öljyn hankintaan.

Vanhalan mukaan sopimus Teboilin kanssa on voimassa siihen saakka, kunnes uusi sopimus alkaa. Hänen mukaansa öljyn saatavuuden täytyy olla koko ajan turvattuna. Vanhala ei avaa tarkemmin, minkä mittainen sopimus Oulun Energialla on Teboilin kanssa.

Sähkölaitoksen hallituksen jäsen: Venäjän energiasta pitää pidättäytyä

Tampereen sähkölaitoksen Laitisen mukaan yhtiössä on alettu kartoittaa Teboilille vaihtoehtoisia hankintalähteitä.

- Me nyt kartoitetaan näitä vaihtoehtoisia hankintalähteitä. Suomessa suurin on Neste, ja suurissa hankintamäärissä vaihtoehtoja on aika vähän.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen kirjoittaa Twitterissä, että Sähkölaitoksen Teboil-sopimuksesta ja venäläisestä energiasta on päästävä mahdollisimman nopeasti eroon.

Hän kertoo puhuneensa toimitusjohtaja Laitisen kanssa ja valmistelut on aloitettu.

Sähkölaitoksen hallituksen jäsen, Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen paheksui venäläisöljyn hankintaa.

- Kuulin sähkölaitoksen hallituksen jäsenenä tästä niin kuin muutkin: Ylen uutisesta. Jo aiemmin tosin nostin hallituksessa esiin – ja muut jäsenet voinevat tämän vahvistaa – että Venäjän energiasta pitää pidättäytyä kaikin mahdollisin keinoin, Tynkkynen tviittasi.

Teboil-tunnukset teipattu piilloon

Laitisen mukaan Teboilin myymä venäläisöljy ei ole halvempaa kuin muiden myyjien öljy.

- Meillä on ollut ajatuksena tässä riskienhallinta ja se että meillä on kaksi toimittajaa, jolloin meillä on kahden toimittajan kuljetuskalusto. Se on tässä meidän näkökulmasta tärkeintä, että sitä on silloin käytettävissä, kun sitä tarvitaan.

Naistenlahden öljyvaraston täyttäminen alkoi heinäkuun puolivälissä. Varastojen täyttäminen on normaalia hankalampaa, sillä alueella rakennetaan parhaillaan uutta voimalaitosta.

Osa Teboilin toimituksista on tehty öljynkuljetusautoilla, joissa Teboilin logot on teipattu yli. Laitisen mukaan teippauksia ei ole tehty Tampereen Sähkölaitoksen pyynnöstä.

- Näin olen asian ymmärtänyt, että he ovat oma-aloitteisesti peittäneet logonsa pois.

Venäläisöljyn hankinnoista kertoi aiemmin Iltalehti.