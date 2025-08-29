Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

29.8.2025 11:25 ・ Päivitetty: 29.8.2025 11:49

Yle: Näistä Kela leikkaisi – taustalla ministerin pyyntö

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kela ehdottaa leikkauksia esimerkiksi lapsilisiin, eläkkeensaajien asumistukeen ja Kela-korvauksiin, kertoo Yle haltuunsa saamaan muistioon perustuen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ylen mukaan Kela on toimittanut sosiaali- ja terveysministeriölle yhteensä viiden kohdan listan mahdollisista sosiaaliturvan leikkauskohteista.

Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen oli pyytänyt Kelalta näkemystä mahdollisiin sosiaaliturvan lisäsäästöihin.

Ylen mukaan muistion on allekirjoittanut Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen ja se on päivätty tämän viikon maanantaille. Lehtonen ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

Petteri Orpon (kok.) hallitus kokoontuu maanantaina budjettiriiheen neuvottelemaan ensi vuoden taloudenpidosta. Neuvotteluja on jo pohjustettu, ja hallituspuolueilla on alustava sopu noin miljardin euron uusista säästöistä.

STT:n tietojen mukaan paketti sisältää Kelan listalta ainakin jonkinlaisia säästöjä Kela-korvauksista. Niistä leikkaamista on myös ehdottanut valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.).

KELA ehdottaa, että lapsilisiä voisi pienentää esimerkiksi kolmannen lapsen jälkeen ja sen sijaan painottaa alle 30-vuotiaille ja ensimmäiseen lapseen. Kelan mukaan lapsilisistä voisi säästää myös verotuksella.

Lisäksi Kelan mielestä eläkkeensaajien asumistuen voisi yhdistää yleiseen asumistukeen. Kelan mukaan siirrossa tuelta putoaisi kokonaan noin 47 000 ihmistä ja säästöjä tulisi asumistukimenoista 290 miljoonaa euroa. Toimeentulotukimenot puolestaan kasvaisivat hieman, eli 7,6 miljoonaa euroa.

Kela ehdottaa myös, että hallitus miettisi yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten suuruutta ja kohdentamista. Ylen mukaan Kelan peruste on, että korvausten nostolla on ollut melko vähäinen vaikutus palvelujen käyttöön.

Kelan mukaan mahdollista olisi myös asettaa kattohinnat kalliimmille terapiapalveluille. Kelan mukaan terapioiden käyttäjämäärä on kasvanut ja hinnat nousseet.

Ylen mukaan Kelan säästölistan viimeisenä kohteena ovat Kelan toimintakulut. Niistä ei ole Kelan mukaan mahdollista saada merkittäviä säästöjä vielä ensi vuonna, vaikka laitos on tehostamassa toimintaansa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.8.2025
Keskisarja pyöräytti taas myllyään – ja me muut annamme sille vauhtia tyhjällä arvopuheella
Lue lisää

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU