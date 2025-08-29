Yle: Näistä Kela leikkaisi – taustalla ministerin pyyntö

Kela ehdottaa leikkauksia esimerkiksi lapsilisiin, eläkkeensaajien asumistukeen ja Kela-korvauksiin, kertoo Yle haltuunsa saamaan muistioon perustuen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ylen mukaan Kela on toimittanut sosiaali- ja terveysministeriölle yhteensä viiden kohdan listan mahdollisista sosiaaliturvan leikkauskohteista.

Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen oli pyytänyt Kelalta näkemystä mahdollisiin sosiaaliturvan lisäsäästöihin.

Ylen mukaan muistion on allekirjoittanut Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen ja se on päivätty tämän viikon maanantaille. Lehtonen ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

Petteri Orpon (kok.) hallitus kokoontuu maanantaina budjettiriiheen neuvottelemaan ensi vuoden taloudenpidosta. Neuvotteluja on jo pohjustettu, ja hallituspuolueilla on alustava sopu noin miljardin euron uusista säästöistä.

STT:n tietojen mukaan paketti sisältää Kelan listalta ainakin jonkinlaisia säästöjä Kela-korvauksista. Niistä leikkaamista on myös ehdottanut valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.).

KELA ehdottaa, että lapsilisiä voisi pienentää esimerkiksi kolmannen lapsen jälkeen ja sen sijaan painottaa alle 30-vuotiaille ja ensimmäiseen lapseen. Kelan mukaan lapsilisistä voisi säästää myös verotuksella.

Lisäksi Kelan mielestä eläkkeensaajien asumistuen voisi yhdistää yleiseen asumistukeen. Kelan mukaan siirrossa tuelta putoaisi kokonaan noin 47 000 ihmistä ja säästöjä tulisi asumistukimenoista 290 miljoonaa euroa. Toimeentulotukimenot puolestaan kasvaisivat hieman, eli 7,6 miljoonaa euroa.

Kela ehdottaa myös, että hallitus miettisi yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten suuruutta ja kohdentamista. Ylen mukaan Kelan peruste on, että korvausten nostolla on ollut melko vähäinen vaikutus palvelujen käyttöön.

Kelan mukaan mahdollista olisi myös asettaa kattohinnat kalliimmille terapiapalveluille. Kelan mukaan terapioiden käyttäjämäärä on kasvanut ja hinnat nousseet.

Ylen mukaan Kelan säästölistan viimeisenä kohteena ovat Kelan toimintakulut. Niistä ei ole Kelan mukaan mahdollista saada merkittäviä säästöjä vielä ensi vuonna, vaikka laitos on tehostamassa toimintaansa.