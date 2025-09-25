Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.9.2025 10:09 ・ Päivitetty: 25.9.2025 10:50

Yle: Puolustusministeriöön kohdistuneen palvelunestohyökkäyksen takana venäläismielinen hakkeriryhmä

Puolustusministeriöön kohdistuneen palvelunestohyökkäyksen takana on venäläismielinen hakkeriryhmä NoName 057(16), uutisoi Yle. Tiedon Ylelle vahvisti Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

Ryhmä on julkaissut X-tilillään listoja suomalaissivustoista, joihin se on kohdistanut toimiaan. Listoilla on esimerkiksi suomalaisten puolueiden sivuja, joidenkin kuntien ja suomalaisten yritysten sivuja.

Keskuksen johtava asiantuntija Juhani Eronen sanoo Ylelle, että suomalaisia sivustoja on palvelunestohyökkäyksen kohteena nyt neljättä päivää.

PUOLUSTUSMINISTERIÖN verkkosivut olivat eilen ajoittain poissa käytöstä palvelunestohyökkäyksen takia.

Palvelunestohyökkäyksessä kohteen toimintaa pyritään häiritsemään esimerkiksi suurella verkkoliikennemäärällä. Pahimmillaan se voi estää esimerkiksi verkkosivun tai -palvelun käytön joksikin aikaa.

Kyberturvallisuuskeskus on nimittänyt palvelunestohyökkäyksiä ”kybermaailman mielenilmauksiksi”, joilla on usein poliittinen motiivi.

Vuoden 2022 huhtikuussa muun muassa puolustusministeriön verkkosivut kaatuivat palvelunestohyökkäyksen takia.

Uutista täydennetty klo 13.50.

