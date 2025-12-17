Yle: Suomen asekaupoista Israelin kanssa uutta tietoa

Suomi hankkinut Israelista tiedettyä enemmän aseita Gazan sodan aikana, ilmenee Ylen tietopyynnöllä saamista asiakirjoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on tehnyt Gazan sodan alkamisen jälkeen 11 hankintapäätöstä, joiden arvo on yhteensä noin 67,2 miljoonaa euroa.

Kaikki Ylen saamat hankintapäätökset liittyvät kauppoihin, jotka Suomi ja israelilaiset yhtiöt ovat tehneet ennen Gazan sodan alkamista. Ne koskevat esimerkiksi jo ostettujen aseiden ja järjestelmien huoltoa, varaosia ja koulutusta.

Suurin hankinta on Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmän ohjusoption lunastaminen, jonka arvo on 57,9 miljoonaa euroa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos kertoo Ylelle tehneensä israelilaisilta puolustusteollisuusyhtiöiltä vuoden 2023 alun jälkeen myös 11 täysin salattua hankintapäätöstä, joiden yhteisarvo on noin 17 miljoonaa euroa.

Puolustusministeriön mukaan hankinnat Israelista ovat olleet elintärkeitä Suomen turvallisuudelle ja puolustuskyvylle.

Puolustusministeriön materiaaliyksikön johtaja Pasi Pajunen sanoo Ylelle, että hankintojen peruminen ja uusien hankintaprosessien aloittaminen viivästyttäisi Suomen puolustuksen kannalta kriittisen suorituskyvyn rakentamista useilla vuosilla.

Päätös itse Daavidin lingon ostamisesta tehtiin huhtikuussa 2023 ja kaupan arvo on Israelin puolustusministeriön mukaan noin 317 miljoonaa euroa.