Politiikka
21.2.2026 10:33 ・ Päivitetty: 21.2.2026 10:33
Yle: Valtonen ei haasta Orpoa Jyväskylässä
Ulkoministeri Elina Valtonen ei aio haastaa kokoomuksen puheenjohtajaa, pääministeri Petteri Orpoa kesän puheenjohtajavaalissa. Valtonen kertoi asiasta lauantaina TV1:n Ykkösaamussa.
Orpo on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan kokoomuksen puheenjohtajana. Hän kertoi asiasta helmikuun alussa kokoomuksen puheenjohtajapäivillä Helsingissä.
ORPO sanoi tuolloin, että haluaa jatkaa kokoomuksen johdossa, koska kokee työn hallituksessa olevan kesken, ja että hän on valmis viemään kokoomuksen kohti seuraavaa hallitusvastuuta.
Kokoomuksen puoluekokous pidetään Jyväskylässä 5.-7. kesäkuuta.
