7.5.2026 08:10 ・ Päivitetty: 7.5.2026 15:10

Yle: Valtorin tietomurto osui myös presidentinkanslian laitteisiin

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin talvella tehty tietomurto osui myös presidentinkansliaan sekä useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle.

DEMOKRAATTI/STT

Keskusrikospoliisi tutkii tapahtunutta törkeänä tietomurtona ja vakoiluna.

Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on Valtorin mukaan voinut vaarantua noin 50 000:n laitteen käyttäjätietoja.

Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kansliassa tietomurto on koskenut yli viittäkymmentä henkilöä, mikä oli ilmoituslomakkeen suurin vaihtoehto.

VALTORIN JOHTO kertoi talvella medialle, ettei murrossa vaarantunut viranomaisten tai puolustusvoimien varsinaisten turvallisuusverkkojen tietoja.

Hyökkääjät saivat murrolla kerättyä muun muassa valtion työntekijöiden sähköpostiosoitteita, mutta valtaosa näistä olisi Valtorin mukaan ollut selvitettävissä myös julkisista lähteistä.

Poliisi epäilee silti, että murrossa saatua dataa yhdistelemällä rikolliset voisivat aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavaa vahinkoa.

Juttua muokattu klo 18:09. Poistettu maininta puolustusvoimienkin laitteiden joutumisesta murron kohteeksi: puolustusvoimat tutkitutti asian mutta havaintoja murrosta ei löytynyt.

