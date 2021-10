”Yleensä ei tarvitse hakeutua testiin päänsäryn, kuumeen tai nuhan vuoksi” – THL päivitti ohjeensa

Kaksi koronarokoteannosta saaneen ei yleensä tarvitse mennä testiin, vaikka oireita ilmenisi, jos toisesta rokoteannoksen saamisesta on kulunut yli viikko.

Sen sijaan kokonaan rokottamattomien tai yhden rokoteannoksen saaneiden olisi hyvä hakeutua oireisena testiin. Päivitys perustuu sosiaali- ja terveysministeriön uuteen testausstrategiaan.

– Yleensä kaksi rokoteannosta saaneen ei tarvitse hakeutua koronatestiin tavanomaisten virusinfektion oireiden kuten päänsäryn, kuumeen tai nuhan vuoksi. Sen sijaan kouluun tai työpaikalle ei tulisi mennä lievästi sairastuessa. Jos oireet ovat vakavia, on aina oltava suoraan yhteydessä terveydenhuoltoon, THL:n ylilääkäri Otto Helve neuvoo tiedotteessa.

THL listaa tilanteita, joissa testiin on hyvä mennä, vaikka olisi saanut kaksi koronarokotetta. Testi on tarpeen, jos on virusoireita ja toisesta rokoteannoksesta on kulunut alle viikko tai jos on altistunut varmistetulle virustapaukselle edeltävän kahden viikon aikana. Oireiden takia kannattaa mennä testiin, jos asuu ikääntyneiden hoivayksikössä tai työskentelee sote-alalla hoitotyössä.