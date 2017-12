Yleinen työttömyyskassa paukuttelee henkseleitä välipäivinä – ”400 000 jäsentä tuotapikaa tullut”

Suomen suurin työttömyyskassa YTK eli Yleinen työttömyyskassa (aiemmin Yksityisalojen työttömyyskassa) ilmoittaa kasvaneensa koko 26-vuotisen historiansa ajan, ja viime vuosina kasvu on sen mukaan vain kiihtynyt. Vuonna 2017 YTK:hon on liittynyt sen oman ilmoituksen mukaan huimat 45 000 uutta jäsentä. Nettokasvu on noin 20 000 jäsentä, kun huomioidaan esimerkiksi eläkkeelle jäämisen takia kassasta poistuneet.

– Kahtena edellisenä vuonna nettokasvua on ollut noin 15 000 jäsentä/vuosi ja sitä ennen 10 000 jäsentä/vuosi. Yleisesti työttömyyskassojen jäsenmäärä on vähentynyt huolestuttavasti. Meillä suunta on onneksi kuitenkin vahvasti ylöspäin, YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund iloitsee.

Joulukuun alussa YTK:hon kuului jo 395 000 ihmistä, mikä on noin 17 prosenttia suomalaisista palkansaajista.

– 400 000 jäsenen rajapyykki ylittynee seuraavan kolmen kuukauden aikana. Vuoteen 2020 mennessä YTK:n tavoitteena on puoli miljoonaa jäsentä, ennustaa Eklund.

Klo 18.51 korjattu otsikossa ja jutussa YTK:n nimi Yleiseksi työttömyyskassaksi.