Yleispuolue vai ympäristöpuolue? – näin vihreiden siirtoja kommentoi varapuheenjohtaja Hanna Holopainen

Vihreiden eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokouksessa eilen tehtiin ministerivalintoja. Johannes Ijäs Demokraatti

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari nousee ilmasto- ja ympäristöministeriksi, jolle paikalle puolestaan puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo palaa aikanaan vanhempainvapaaltaan. Tähän asti Ohisalo on toiminut sisäministerinä. Hän jää vanhempainvapaalle loppuvuodesta.

Sisäministeriksi puolestaan siirtyy nyt ilmasto- ja ympäristöministerinä toimiva Krista Mikkonen.

Ohisaloa puolueen puheenjohtajana sijaistamaan on jo aiemmin valittu varapuheenjohtaja Iiris Suomela.

Pekka Haavisto jatkaa ulkoministerinä.

Vihreillä on vielä täyttämättä yksi tärkeä paikka, sillä nykyisellä eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Emma Karille täytyy valita sijainen.

Varapuheenjohtaja, kansanedustaja Atte Harjanne on kertonut Helsingin Sanomille olevansa kiinnostunut tehtävästä eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Myös kansanedustajat Jenni Pitko ja Saara Hyrkkö kertovat lehdelle harkitsevansa paikan tavoittelemista.

Demokraatti tavoitti eduskunnassa tänään vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopaisen, joka hänkään ei ainakaan sulkenut pois mahdollisuutta tavoitella eduskuntaryhmän puheenjohtajuutta.

– En ole vielä edes alkanut harkita. Kaikkea pitää sitten harkita jos eteen tulee, mutta vielä toistaiseksi ei ole tullut itselleni mieleen, hän muun muassa pyöritteli.

Toisaalta hän pohdiskelee, että varapuheenjohtajan ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan vastuita voisi olla vaikea yhdistää.

Ensisijaisesti hän oli käytettävissä niihin tehtäviin, joita liittyivät puheenjohtajan sijaistamiseen.

– Itselläni on vahvuuksia sisäministerin tehtävään ja osaamista. En ole ajatellut eduskuntaryhmän puheenjohtajuusasiaa, kun se on sitten ryhmän päätettävissä oleva asia ja liittyy vahvasti siihen, mikä on ryhmän kannalta paras.

Vihreiden entisiltä puheenjohtajilta on kuultu näkemyksiä, joissa on haluttu laajuutta vihreiden p0liittiselle agendalle. On kaivattu enemmän yleispuoluemaisuutta ja puhetta vaikkapa taloudesta ympäristöasioiden kylkeen. Nyt kuitenkin vihreiden puheenjohtaja on siirtymässä vanhempainvapaan jälkeen ympäristöministeriksi ja ympäristöministeristä ja jo tämän sijaisesta on tulossa hallituksen johtoviisikon jäsen.

Haluaako vihreät olla selkeästi ympäristö- tai ilmastopuolue eikä ehkä niinkään paljon yleispuolue?

– Minun mielestä pitää pyrkiä yleispuolueena olemiseen, mutta varmasti on myös odotuksia siitä, että tältä hallitukselta halutaan myös oikeasti toimenpiteitä ilmastopuolella varsinkin…Se ei minun mielestäni sulje pois sitä, etteikö meidän pitäisi pyrkiä olemaan yleispuolue, joka uskottavasti ottaa kantaa myös talouspoliittisiin kysymyksiin ja muihin, Hanna Holopainen vastaa.

Näettekö tässä mitään ristiriitaa siinä, miten valinnat suoritettiin ja että viisikkoonkin mennään nyt ympäristöministeriöstä?

– Siinä voisi olla ristiriita, jos sitten ei tietoisesti pyrittäisi myös laajentamaan keskustelua. Siinä me muut, jotka olemme puolueen johdossa ja tietysti koko eduskuntaryhmän pitää sitten työskennellä sen eteen, ettei puhe keskity pelkästään ilmasto- ja ympäristöteemoihin, Holopainen sanoo.