Ylemmät toimihenkilöt YTN ilmoitti työtaistelutoimista energia-alan neuvottelujen vauhdittamiseksi

Ylemmät toimihenkilöt YTN kertoo aloittavansa painostustoimet energia-alan työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi. Energiateollisuus ry pitää YTN:n ilmoittamia työtaistelutoimia kohtuuttomina.

YTN:n hallitus on tiedotteen mukaan päättänyt julistaa energia-alalle ylempiä toimihenkilöitä koskevan ylityö-, vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen- ja vuoronvaihtokiellon. Kielto alkaa aamukuudelta keskiviikkona 16.maaliskuuta ja on voimassa, kunnes alalle on saavutettu työehtosopimus.

Energiateollisuus ry:n ja YTN:n väliset työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet tammikuun lopussa. Energia-alan ylempien toimihenkilöiden edellinen työehtosopimus päättyi 28.helmikuuta. Neuvotteluja on käyty myös kuluvalla viikolla.

”Neuvotteluissa suurin erimielisyys koskee yleiskorotuksen tasoa suhteessa yrityskohtaiseen erään. YTN:n mielestä yleiskorotuksen osuuden pitää merkittävästi ylittää yrityskohtainen erä. ET:n mielestä ainakin puolet korotuksesta on oltava yrityskohtaista erää”, YTN:n tiedotteessa kerrotaan.

Energiateollisuus luonnehtii tiedotteessaan neuvottelujen edenneen alkuvaiheessa hyvässä hengessä. Työnantajapuoli kertoo tarjonneensa niin sanottua yleisen linjan mukaista ratkaisua.

”On vaikeaa ymmärtää, miksi esimerkiksi teknologiateollisuuden ja ICT-alan ratkaisu ei ole sopiva energia-alan ylemmille toimihenkilöille, varsinkin kun energia-alan ylempien toimihenkilöiden palkat ovat korkeammat kuin muilla teollisuusaloilla”, Energiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Timo Yli-Koivisto sanoo tiedotteessa.