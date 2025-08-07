Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

7.8.2025 05:02 ・ Päivitetty: 7.8.2025 05:02

Ylen gallup: SDP jatkaa ykkösenä, kokoomuksen kannatus sukelsi

LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI
Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman Ilta-Sanomien järjestämässä EU-vaalien puheenjohtajatentissä 28. toukokuuta 2024.

Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,7 prosentin kannatuksella.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toisena on kokoomus, jonka kannatus laski edelliseen mielipidemittaukseen verrattuna puolueista eniten 19,1 prosenttiin. Puolueen kannatus on nyt alhaisimmalla tasolla Ylen mittauksissa tänä vuonna.

Eniten suosiotaan kasvatti keskusta, jonka kannatus nousi reilulla prosenttiyksiköllä 15,1 prosenttiin.

Neljäntenä on perussuomalaiset, joka kasvatti jälleen kannatustaan. Puoluetta kannattaa nyt 12,3 prosenttia vastaajista.

Oppositiopuolueista vasemmistoliiton kannatus nousi 10,1 ja vihreiden 8,6 prosenttiin.

Muista hallituspuolueista RKP keräsi 3,9 ja kristillisdemokraatit 3,5 prosentin kannatuksen.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on laskenut 38,8 prosenttiin, mikä on pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen uusi pohjalukema tällä vaalikaudella.

Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten heinäkuun alun ja elokuun alun välisenä aikana noin 2  800:aa ihmistä, joista puoluekantansa ilmoitti noin 2  000.

Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
6.8.2025
Purran esitykselle murskakritiikkiä ja vähän kiitostakin – ”Kylmääviä uutisia”, sanoo SDP:n Räsänen
Lue lisää
Teatteri ja Tanssi
5.8.2025
Tampereen Teatterikesä vauhtiin palkintojuhlilla: Ella Mettäselle Olavi Veistäjä -palkinto
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU