Talous

3.12.2025 08:10 ・ Päivitetty: 3.12.2025 08:17

Ylen hallituksen johtoon "vanha punkkari" Kari Kivelä

Otava
Kari Kivelä muistelmakirjansa kansikuvassa.

Yleisradion hallintoneuvosto on nimittänyt yhtiön hallituksen seuraavaksi puheenjohtajaksi muun muassa City-lehteä ja musiikkijulkaisu Rumbaa perustaneen Kari Kivelän (s. 1959).

Demokraatti

Demokraatti

Nykyisen puheenjohtajan Matti Apusen hallituskausi päättyy keväällä, ja Kivelä aloittaa hänen seuraajanaan toukokuussa 2026.

Kivelä eläköityi vuonna 2023 Alma Mediasta, jossa hän oli toiminut vuodesta 2005 alkaen muun muassa Iltalehden päätoimittajana ja kustantajana.

Viime keväänä julkaisemissaan muistelmissa Kivelä luonnehti itseään ”vanhaksi punkkariksi”, joka ajautui viihde- ja media-alalle nelisenkymmentä vuotta sitten alakulttuurien ja juppiajan pienlehtien kautta.

Iltalehteä hän kehitti 2000-luvun alusta alkaen voimakkaasti monikanavaiseksi verkkojulkaisuksi, julkaisunopeuden ja kiinnostavuuden ehdoilla.

Kotimaa

24.6.2025 07:13

Yleisradio sai uuden toimitusjohtajan

