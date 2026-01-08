Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.1.2026 06:29 ・ Päivitetty: 8.1.2026 06:29

Ylen kannatuskysely: Hallitus selvisi rasismikohusta kevyesti

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Perussuomalaisten ja kokoomuksen eduskuntaryhmän johto selitti rasismikohua 16. joulukuuta.

SDP jatkaa suosituimpana eduskuntapuolueena 23,9 prosentin kannatuksella, käy ilmi Yleisradion uudesta kannatusmittauksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toisena on kokoomus 19,6 prosentilla ja kolmantena perussuomalaiset 15,1 prosentilla.

SDP:n kannatus laski edellismittauksesta 0,8 prosenttiyksiköllä. Kokoomus ja perussuomalaiset taas kasvattivat kumpikin kannatustaan 0,9 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen tulos on puolueen paras sitten viime kesäkuun. Kaikki muutokset mahtuvat virhemarginaalin sisään.

Joulukuun mittausajanjaksolle osui hallituksen viimeisin, silmienvääntelykuvista alkanut rasismikohu, joka nousi laajasti otsikoihin myös Aasiassa. Kohu ei kuitenkaan vaikuttanut perussuomalaisten kannatukseen laskevasti.

- Kun kohu oli suurimmillaan, perussuomalaisilla oli mittausjakson parhaat viikot. Vaikutusta on kuitenkin vaikea arvioida, sillä sen jälkeen kannatus on tullut vähän alaspäin, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kommentoi Ylelle.

HALLITUKSEN puolueiden yhteenlaskettu kannatus koheni hieman edellismittauksesta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen kannatus on nyt 41,0 prosenttia.

Taloustutkimus toteutti mittauksen tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa 8.12.2025-2.1.2026. Mittausta varten haastateltiin päälle 2 000:ta ihmistä, joista puoluekantansa kertoi hieman alle 1 600. Mittauksen virhemarginaali on suurimmillaan 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
6.1.2026
Arvio: Tuhoon tuomitut ihmiset kirjassa, jota on ilo lukea
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
5.1.2026
Venezuela-isku ei ole muutos, vaan paluu vanhaan aikaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU