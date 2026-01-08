Politiikka
8.1.2026 06:29 ・ Päivitetty: 8.1.2026 06:29
Ylen kannatuskysely: Hallitus selvisi rasismikohusta kevyesti
SDP jatkaa suosituimpana eduskuntapuolueena 23,9 prosentin kannatuksella, käy ilmi Yleisradion uudesta kannatusmittauksesta.
Toisena on kokoomus 19,6 prosentilla ja kolmantena perussuomalaiset 15,1 prosentilla.
SDP:n kannatus laski edellismittauksesta 0,8 prosenttiyksiköllä. Kokoomus ja perussuomalaiset taas kasvattivat kumpikin kannatustaan 0,9 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen tulos on puolueen paras sitten viime kesäkuun. Kaikki muutokset mahtuvat virhemarginaalin sisään.
Joulukuun mittausajanjaksolle osui hallituksen viimeisin, silmienvääntelykuvista alkanut rasismikohu, joka nousi laajasti otsikoihin myös Aasiassa. Kohu ei kuitenkaan vaikuttanut perussuomalaisten kannatukseen laskevasti.
- Kun kohu oli suurimmillaan, perussuomalaisilla oli mittausjakson parhaat viikot. Vaikutusta on kuitenkin vaikea arvioida, sillä sen jälkeen kannatus on tullut vähän alaspäin, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kommentoi Ylelle.
HALLITUKSEN puolueiden yhteenlaskettu kannatus koheni hieman edellismittauksesta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen kannatus on nyt 41,0 prosenttia.
Taloustutkimus toteutti mittauksen tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa 8.12.2025-2.1.2026. Mittausta varten haastateltiin päälle 2 000:ta ihmistä, joista puoluekantansa kertoi hieman alle 1 600. Mittauksen virhemarginaali on suurimmillaan 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
