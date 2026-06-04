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Politiikka

4.6.2026 05:14 ・ Päivitetty: 4.6.2026 05:14

Ylen kannatuskysely: SDP ykkönen, kokoomus toipuu

Anna-Liisa Blomberg
SDP-johtajistoa Tampereen puoluekokouksessa toukokuussa.

SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Yleisradion torstaina julkaistusta kannatusmittauksesta. Pudotusta on kuitenkin edellismittaukseen verrattuna tullut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

SDP:n kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23,0 prosenttia.

- SDP:n kannatushan on ollut epätavallisen korkealla. Oli oikeastaan ajan kysymys, milloin se laskee siitä jonkin verran, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja Ylen mukaan.

Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3 prosenttiin. Kaikki muutokset mahtuvat kuitenkin virhemarginaaliin, joka oli mittauksessa kaksi prosenttiyksikköä.

Seuraavina ovat keskusta 14,1 prosentin, perussuomalaiset 13,8 prosentin ja vasemmistoliitto 11,2 prosentin kannatuksilla.

SUURIN PUTOAJA oli vihreät, jonka kannatuksesta suli 0,8 prosenttiyksikköä. Puoluetta suosi 8,3 prosenttia vastaajista.

- Vasemmistoliitto saa vihreiltä äänestäjiä, mutta vihreät menettää kannatusta jonkin verran myös kokoomukselle, Turja kertoo Ylelle.

Muista puolueista RKP paransi kannatustaan 0,7 prosenttiyksikköä, kun taas kristillisdemokraatit menetti lähes yhtä suuren osuuden. RKP:n kannatus on 3,9 ja kristillisdemokraattien 3,4 prosenttia, kun taas Liike Nyt on 1,7 prosentissa.

Taloustutkimus haastatteli mittausta varten toukokuun puolivälin ja kesäkuun alun välisenä aikana yli 2 200:aa ihmistä.

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