Ylen Merja Ylä-Anttila jää eläkkeelle – uuden toimitusjohtajan haku alkaa ensi viikolla

Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila jää eläkkeelle vuoden 2025 loppuun mennessä. Ylen hallitus on yhtiön tiedotteen mukaan aloittanut uuden toimitusjohtajan haun. Demokraatti Demokraatti

Ylä-Anttila täyttää 65 vuotta toukokuussa.

– Olemme nyt Ylessä vähitellen monien muutosten paremmalla puolella. Tulemme selviämään turbulentista ajasta hyvin ja suuntaamme vahvasti eteenpäin. Yhtiö on vakaalla pohjalla: sisällöt tavoittavat hyvin yleisönsä ja Yle Areena on suomalaisten rakastetuimpia brändejä. Uudistunut organisaatio ja innostunut ammattilaisten joukko Ylessä ovat valmiina uusiin haasteisiin. On siis hyvä hetki vaihtaa kapulaa, Ylä-Anttila sanoo Ylen tiedotteessa.

YLÄ-ANTTILA on työskennellyt Ylen toimitusjohtajana syyskuusta 2018 alkaen. Hänellä on takanaan kaikkiaan yli 40 vuoden ura media-alalla.

– Merja Ylä-Anttila ansaitsee isot kiitoksemme tavasta, jolla hän on johtanut Yleisradiota läpi kahden ison myllerryksen, Yleisradion hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen sanoo tiedotteessa.

Ylä-Anttila jatkaa tehtävässään uuden toimitusjohtajan aloittamiseen saakka. Yhtiön hallitus on käynnistänyt jo uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. Haku toteutetaan sekä suorahakuna että julkisena hakuna, joka avautuu ensi viikolla.