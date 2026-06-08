Kotimaa
8.6.2026 10:57 ・ Päivitetty: 8.6.2026 10:57
Ylen vastaava päätoimittaja sai sairauskohtauksen – sijainen nimitetty
Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja urheilu -yksikön päätoimittaja Krista Taubert.
Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa.
Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja urheilu -yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle.
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