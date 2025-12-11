Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kotimaa

11.12.2025 05:31 ・ Päivitetty: 11.12.2025 06:04

Yli 4000 euroa asukasta kohti: tämä kunta johtaa Kela-maksutilastoja

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Viime vuonna Kela maksoi erilaisia etuuksia keskimäärin 2 830 euroa ihmistä kohden. Suomen ennätys tulee kuitenkin pienen pohjoissavolaisen Rautavaaran maksumääristä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kelan etuuksien euromäärä asukasta kohden kasvoi useimmissa kunnissa hieman vuodesta 2023, mikä heijastaa Kelan mukaan muun muassa elinkustannusten ja työttömyysetuuksien kehitystä.

Suurimmat etuussummat asukasta kohden maksettiin Itä- ja Pohjois-Suomessa, kun taas Etelä-Suomessa ja länsirannikolla etuussummat olivat keskimäärin pienempiä.

Vähiten etuuksia saivat inkoolaiset Uudellamaalla, joille maksettiin keskimäärin 1 967 euroa asukasta kohden.

Suurin etuussumma henkeä kohti oli Rautavaaralla Pohjois-Savossa, jossa etuuksia maksettiin 4 085 euroa asukasta kohti. Rautavaara pääsi äskettäin myös koko maan kuntia mitanneen elinvoimavertailun hännänhuipuksi.

Rautavaara on tullut valtakunnallisesti tunnetuksi värikkään kunnanjohtajansa, ex-poliitikko Mikko Kärnän markkinointityön ansiosta.

SUURIN MENOERÄ Kelalle on sairausvakuutus. Se on 2000-luvulla kasvanut kansaneläkevakuutusta suuremmaksi.

Siitä maksetaan esimerkiksi sairauspäivä-, ja kuntoutusrahaa sekä lääke- ja matkakorvauksia.

Toimituksen valinnat

