11.12.2025 05:31 ・ Päivitetty: 11.12.2025 06:04
Yli 4000 euroa asukasta kohti: tämä kunta johtaa Kela-maksutilastoja
Viime vuonna Kela maksoi erilaisia etuuksia keskimäärin 2 830 euroa ihmistä kohden. Suomen ennätys tulee kuitenkin pienen pohjoissavolaisen Rautavaaran maksumääristä.
Kelan etuuksien euromäärä asukasta kohden kasvoi useimmissa kunnissa hieman vuodesta 2023, mikä heijastaa Kelan mukaan muun muassa elinkustannusten ja työttömyysetuuksien kehitystä.
Suurimmat etuussummat asukasta kohden maksettiin Itä- ja Pohjois-Suomessa, kun taas Etelä-Suomessa ja länsirannikolla etuussummat olivat keskimäärin pienempiä.
Vähiten etuuksia saivat inkoolaiset Uudellamaalla, joille maksettiin keskimäärin 1 967 euroa asukasta kohden.
Suurin etuussumma henkeä kohti oli Rautavaaralla Pohjois-Savossa, jossa etuuksia maksettiin 4 085 euroa asukasta kohti. Rautavaara pääsi äskettäin myös koko maan kuntia mitanneen elinvoimavertailun hännänhuipuksi.
Rautavaara on tullut valtakunnallisesti tunnetuksi värikkään kunnanjohtajansa, ex-poliitikko Mikko Kärnän markkinointityön ansiosta.
SUURIN MENOERÄ Kelalle on sairausvakuutus. Se on 2000-luvulla kasvanut kansaneläkevakuutusta suuremmaksi.
Siitä maksetaan esimerkiksi sairauspäivä-, ja kuntoutusrahaa sekä lääke- ja matkakorvauksia.
