Yli 60 % ruotsalaisista katsoo kyselyssä, että Nato-jäsenyydestä ei tarvita kansanäänestystä

Yli 60 prosenttia ruotsalaisista katsoo, että Nato-jäsenyydestä ei tarvitse järjestää kansanäänestystä, selviää mielipidemittausyhtiö Novusin kyselystä Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mielipidekysely tehtiin sen jälkeen, kun vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar oli sanonut puolueensa vaativan asiasta kansanäänestystä.

Mielipidekyselyssä vain 29 prosenttia vastaajista kallistui kansanäänestyksen kannalle. Yhdeksän prosenttia ei osannut sanoa.

Samaisen kyselyn mukaan Nato-jäsenyydestä epävarmojen osuus on kasvanut. Viime viikon mittauksesta heidän osuutensa oli lisääntynyt 22 prosentista 27 prosenttiin. Epävarmojen osuus on kasvanut etenkin sosiaalidemokraattisen puolueen kannattajien parissa. Heidän joukossaan epävarmojen osuus on noussut 26 prosentista 35:een.