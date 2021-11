Ylioppilaslehti kysyi eduskunnan älykkäintä politiikkoa – voittaja äimän käkenä: ”Tämä on todella yllätys”

Ylioppilaslehti on pyytänyt kansanedustajia ja politiikan toimittajia nimeämään Suomen älykkäimmät poliitikot. Kysely koski kansanedustajia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Äänestämismahdollisuuden sai 250 ihmistä, 200 kansanedustajaa ja 50 valtakunnallisessa mediassa toimivaa politiikan toimittajaa. Vastaajia kertyi lopulta kuitenkin vain 46.

Äänestäjiä pyydettiin asettamaan fiksuusjärjestykseen viisi nykyisen eduskunnan kansanedustajaa. Ehdokas sai ykkössijasta kuusi pistettä, kakkossijasta neljä, kolmannesta kolme, neljännestä kaksi ja viidennestä yhden. Mainituksi tuli 66 poliitikkoa.

Kysely oli muuten anonyymi, mutta kansanedustajien vastaukset kerättiin puolueittain, jotta oman puolueen edustajille annetut äänet voitiin hylätä.

Ei niin vakavamielisen kyselyn kärkeen nousivat vasemmistoliiton Li Andersson ja Anna Kontula sekä kokoomuksen Elina Valtonen. Sijalta kahdeksan löytyy ensimmäinen SDP:n kansanedustaja: Erkki Tuomioja.

”Tämä on todella yllätys. Me ollaan puhuttu vasemmiston sisällä, mennäänkö tylsällä asiakärjellä koko ajan, pärjääkö sillä? Ehkä tämä kertoo siitä, että kyllä sillä on väliä edelleen. Niin sen pitää myös olla. Kaikkein tärkeintä on johdonmukaisuus”, Andersson sanoo lehdelle.

Kahdenkymmenen kärjessä olivat myös SDP:n Tarja Filatov, Krista Kiuru ja Aki Lindén.