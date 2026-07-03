Yllätyskriisi kaatoi Moldovan hallituksen: liikemies-pääministeri lähti

Moldovan pääministeri Alexandru Munteanu ilmoitti tänään yllättäen eroavansa virastaan. Ero johtaa samalla myös maan nykyisen EU-mielisen hallituksen kaatumiseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Munteanu ilmoitti asiasta X-viestissä kertomatta tarkempaa syytä päätökselle. Hän kertoi tulleensa johtopäätökseen, että hän ei kykenisi tekemään tehtäviään vakaumustensa ja periaatteidensa mukaisesti.

62-vuotias Munteanu oli toiminut Moldovan pääministerinä marraskuusta 2025 eli alle vuoden.

Tuona syksynä Moldovan EU-jäsenyyttä edistävä Toiminta- ja solidaarisuuspuolue PAS otti vaalivoiton siitä huolimatta, että Venäjän epäiltiin yrittävän vaikuttaa vaaleihin.

PAS-puolueen perustanut Moldovan presidentti Maia Sandu on kiistänyt epäilyt siitä, että Munteanun toimintaa virassaan olisi rajoitettu.

PRESIDENTTI oli itse nimittänyt virkaan Munteanun, jolla ei ollut sitä ennen kokemusta politiikasta. Munteanu on taloustieteilijä ja entinen liikemies.

- Spekulaatiot siitä, että Munteanu olisi halunnut taistella väärinkäytöksiä vastaan, mutta hänen ei olisi sallittu tehdä niin, ovat vääriä, Sandu sanoi lehdistötilaisuudessa. Lisää aiheesta Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysvääntö pääsee käyntiin

Hän sanoi, että pääministerille oli annettu virassaan vapaat kädet ja että hän olisi itse asiassa halunnut Munteanun osallistuvan enemmän vaikeiden päätösten tekemiseen ja selittävän kansalaisille, miksi jotkut uudistukset ovat tarpeellisia.

Moldova on yksi Euroopan köyhimmistä maista sekä sotaa käyvän Ukrainan naapurimaa. Sandu oli antanut Munteanulle tehtäväksi elvyttää maan taloutta ja auttaa sitä täyttämään EU:n vaatimukset.

Seuraavaksi presidentti Sandu joutuu nimittämään uuden ehdokkaansa pääministeriksi poliittisten neuvottelujen päätteeksi.