Talous
30.4.2026 06:46 ・ Päivitetty: 30.4.2026 07:01
Yllätysuutinen Suomen bruttokansantuotteesta
Suomen bruttokansantuote (bkt) kasvoi ennakkotietojen mukaan tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoi.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen perusteella 1,3 prosenttia.
Kasvu ylitti odotukset. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan kasvu on vauhdittunut tänä vuonna enemmän kuin kukaan uskalsi unelmoida.
- Viime vuoden päätteeksi Suomen talous kääntyi vihdoin loivaan kasvuun. Tämä vuosi käynnistyi myös erittäin lupaavasti, hän sanoi tiedotteessa ja muistutti, että luvut toki ovat vasta ennakollisia.
Iranin konfliktin vaikutukset ovat heikentäneet suhdannenäkymiä keväällä.
- Kriisiin on kuitenkin lähdetty hyvästä tilanteesta käsin. Nyt täytyy vain pitää sormet ristissä ja toivoa, ettei lopulta käynnistynyt kasvu katkea heti alkuunsa.
