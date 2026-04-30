Talous

30.4.2026 06:46 ・ Päivitetty: 30.4.2026 07:01

Yllätysuutinen Suomen bruttokansantuotteesta

Suomen bruttokansantuote (bkt) kasvoi ennakkotietojen mukaan tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoi.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen perusteella 1,3 prosenttia.

Kasvu ylitti odotukset. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan kasvu on vauhdittunut tänä vuonna enemmän kuin kukaan uskalsi unelmoida.

- Viime vuoden päätteeksi Suomen talous kääntyi vihdoin loivaan kasvuun. Tämä vuosi käynnistyi myös erittäin lupaavasti, hän sanoi tiedotteessa ja muistutti, että luvut toki ovat vasta ennakollisia.

Iranin konfliktin vaikutukset ovat heikentäneet suhdannenäkymiä keväällä.

- Kriisiin on kuitenkin lähdetty hyvästä tilanteesta käsin. Nyt täytyy vain pitää sormet ristissä ja toivoa, ettei lopulta käynnistynyt kasvu katkea heti alkuunsa.

Huomasitko nämä?

Politiikka
30.4.2026
Oppositio teki harvinaisen tempun vappuaattona – näin herkullisia ovat yksityiskohdat
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
30.4.2026
Arvio: Olisimmeko voineet välttää sotasyyllisyysprosessin ja oikeusmurhan?
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.4.2026
Ikävä uutinen Arvi Lindin ystäville: televisiossa mopo keulii jo, vaikka vaaleihin on vielä vuosi
Lue lisää

