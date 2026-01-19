Ympäristökeskuksessa potkuja ja osa-aikaistamisia hallituksen leikkausten vuoksi – Liitto: ”Yt-velvoite ei täyty”

Suomen ympäristökeskus Syke irtisanoo 38 ja osa-aikaistaa 11 ihmistä yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (Juko) pitää prosessia yt-lain vastaisena. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Neuvottelut koskivat enintään 80 ihmisen irtisanomista ja 25 ihmisen osa-aikaistamista. Yhteistoimintaneuvottelut johtuivat hallituksen tuottavuusohjelmasta, jolla tehostetaan julkisen sektorin toimintaa vuosina 2025-2027.

Yhteistoimintalaki edellyttää neuvottelemaan henkilöstön edustajien kanssa tavoitteena lieventää henkilöstövaikutuksia.

Koko henkilöstöä koskeneet marraskuussa alkaneet yt-neuvottelut päättyivät Jukon kannanoton mukaan erimielisinä. Henkilöstövähennykset koskevat kaikkia toimintoja, mutta painottuvat tukitoimintoihin kuten hallintoon.

– Kun lopputulemana 38 henkilön työt loppuvat, 11 osa-aikaistetaan ja eläköityvien tehtäviä jää korvaamatta työnantajan esittämät toimenpiteet eivät täytä yt-lain mukaista suunnittelu- ja tiedonantovelvoitetta, pääluottamusmies, erikoissuunnittelija Panu Hänninen huomauttaa tiedotteessa.

Lisäksi säästöjä syntyy eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päätymisten kautta. Syken mukaan henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän sadalla ihmisellä vuoden 2028 loppuun mennessä.

– Olisimme kuitenkin toivoneet esimerkiksi lomautusten käyttöä, kun myös talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vuonna 2026 valtiolla säästöjä voi toteuttaa kertaluontoisilla lomautuksilla.

– Tunnelmat ovat apeat. Henkilöstö on huolissaan irtisanomisten vaikutuksista Syken yhteiskunnalle tuottamalle tutkimukselle, seurannalle sekä viranomaispalvelujen toimintaan, Hänninen sanoo.

HÄNNISEN mukaan lakisääteiset työt ovat Sykessä vuosien mittaan lisääntyneet. Kun tekijät vähenevät, odotettavissa on viivästyksiä suoritteissa, eikä joitain töitä ehkä pystytä tekemään.

Valtio leikkaa merkittävästi rahoitustaan Suomen ympäristökeskukselle vuoteen 2028 mennessä, minkä vuoksi se pyrkii tasapainottamaan toimintaansa ja taloutta yhteensä noin 13,1 miljoonalla eurolla.

– Ei ole tarkoituksenmukaista, että valtion tutkimusrahoituksen leikkaukset johtavat näin mittaviin irtisanomisiin. Se ei ole kansallisen eikä kansainvälisen edun mukaista ja kertoo pitkän tähtäimen suunnitelmallisuuden puutteista, pääluottamusmies Hänninen painottaa.

– Erityisesti tutkimustyössä henkilöstön vähentäminen aiheuttaa lisäkuormaa, koska rahoittajien suuntaan on velvoitteita ja aikataulut, joista ei voi joustaa.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN sekä maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Syke on ympäristöalan valtion tutkimuslaitos, jolla on useita valtakunnallisia sekä EU- ja kansallisen sääntelyn edellyttämiä viranomaistehtäviä.

Asiantuntija-apua Syke antaa muun muassa Tullille, aluehallinnon ja kuntien ympäristöviranomaisille, Tukesille ja poliisille. Tutkimuslaitos on myös kansainvälisten jätesiirtojen lupa- ja valvontaviranomainen Suomessa.

Sykessä on työskennellyt ennen henkilöstövähennyksiä noin 700 ihmistä, ja sen budjetti oli viime vuonna noin 81 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 60 prosenttia on ulkoista rahoitusta, ja valtion budjetista katetaan 40 prosenttia.

Juttua ja otsikkoa muokattu Jukon kannanoton tiedoilla klo 14.42.