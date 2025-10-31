Palkittu politiikan aikakauslehti.
31.10.2025 09:24 ・ Päivitetty: 31.10.2025 09:24

Ympäristökeskus: Suomen sisävesien lajikato on kiihtynyt – pääsyynä maa- ja metsätalous

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Aamusumua Keuruun Huhkojärvellä 29. syyskuuta 2025.

Suomen sisävesien lajisto on merkittävästi heikentynyt, selviää Suomen ympäristökeskuksen tuoreen tutkimusprojektin tuloksista. Keskuksen mukaan valtaosa lajistomuutoksista johtuu maa- ja metsätalouden aiheuttamista paineista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Järvien ja virtavesien lajiston monimuotoisuuden tilaa arvioitiin ensimmäistä kertaa koko Suomen tasolla ja alueellisesti. Arvioinnissa koottiin tuhansien vesistöjen lajitiedot ja mallinnettiin luontainen lajisto.

Arviot virtavesien lajiston tilasta perustuvat sammalien, piilevien ja pohjaeläinten esiintymistietoihin. Järvien osalta tutkittiin kasviplanktonin, vesikasvien, pohjan piilevien ja pohjaeläinten esiintymistietoja.

Osalla alueista yli puolet vesien eliöryhmien lajeista on harvinaistunut. Ympäristökeskuksen mukaan valtaosa lajistomuutoksista johtuu maa- ja metsätalouden aiheuttamista paineista.

MAATALOUSALUEIDEN vesistöissä osa lajeista on harvinaistunut ja osa yleistynyt. Metsätalouden vaikutusalueilla heikoin tila on pienissä virtavesissä Keski- ja Itä-Suomessa. Järvissä lajikato oli vähäisempää kuin jokiympäristöissä.

Projektissa mallinnettiin myös tulevaisuuden lajistoja eri ilmastoskenaarioissa. Pohjois-Suomessa nykylajiston ennustettiin harvinaistuvan ja osin korvautuvan eteläisillä lajeilla.

-  Ilmastonmuutoksen ennustettu vaikutus on samansuuntainen luonnontilaisissa ja ihmisvaikutuksen alaisissa vesistöissä. Muutokset ovat kuitenkin vaikeammin ennustettavia ihmisvaikutukselle altistuneissa paikoissa, kertoo mallinnuksista vastannut Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Heikki Mykrä tiedotteessa.

