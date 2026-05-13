Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

13.5.2026 05:01 ・ Päivitetty: 13.5.2026 05:07

Ympäristökeskus: Tuuli- ja aurinkovoimaloiden haitat pitää arvioida paremmin

iStock

Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin tarvitaan uudistusta, selviää Suomen ympäristökeskuksen Syken raportista. Siinä selvitettiin tuuli- ja aurinkovoiman ekologista kestävyyttä Suomessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Raportissa todetaan uusiutuvan energian olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa, luontotavoitteet huomioivaa ohjausta.

Tätä korostaa se, että tuuli- ja aurinkovoimahankkeet painottuvat usein metsäisille luontoalueille.

MAHDOLLISET tuuli- ja aurinkovoimahankkeista aiheutuvat luontohaitat liittyvät varsinkin yhtenäisten luontoalueiden pirstoutumiseen ja ekologisten yhteyksien katkeamiseen. Se kiihdyttää luontokatoa.

Raportissa huomautetaan, että yksittäisten tuulivoimahankkeiden luontohaitat voivat vaikuttaa vähäisiltä, mutta luonto voi köyhtyä merkittävästi useiden eri hankkeiden kasautuvien vaikutusten seurauksena.

Esimerkiksi tuulivoimahankkeissa sähkönsiirtolinjojen, tiestön ja turbiinimäärien yhteisvaikutuksella on pirstova vaikutus luontoalueille.

Sen sijaan aurinkovoimahankkeissa on havaittu valmiiksi muokatuissa ja luontoköyhissä ympäristöissä monimuotoisuutta lisääviä vaikutuksia, kun paneelikenttiä on hoidettu luonnonmukaisesti.

Luonto voi köyhtyä merkittävästi useiden eri hankkeiden kasautuvien vaikutusten seurauksena.

Raportissa todetaankin, että toimenpiteitä haittojen hyvittämiseksi ja lieventämiseksi tulisi sisällyttää osaksi kaikkeen uusiutuvan energian rakentamiseen.

NYKYISISSÄ ympäristövaikutusten arviointikäytännöissä (Yva) ei raportin mielestä huomioida riittävästi hankkeiden pitkäaikaisia ja kasautuvia vaikutuksia luontoon.

- Ekologisesti kestävä uusiutuvan energian rakentaminen edellyttää, että luontovaikutusten arviointikriteerejä uudistetaan ja yhtenäistetään, sanoo Syken kehittämispäällikkö Kari-Matti Vuori tiedotteessa.

- Meidän on pystyttävä katsomaan yksittäisiä hankkeita laajempaa kokonaisuutta, jotta luonnon monimuotoisuus ei murene pala palalta, hän lisää.

MAANKÄYTÖN suunnittelulla tulisi jatkossa ohjata uusiutuvan energian rakentamista vahvemmin ihmistoiminnan muuttamille ja luonnoltaan köyhille alueille, raportti neuvoo.

Samalla olisi tehostettava uusiutuvan energian viranomaisohjausta, laillisuusvalvontaa ja vaikutusten seurantaa.

- Luonnon kannalta kestävästi tuotettu tuuli- ja aurinkovoima ei voi kasvaa loputtomasti, sillä tuotannolla on väistämättä myös kielteisiä vaikutuksia luontoon, Syken erikoistutkija Jonne Hytönen sanoo tiedotteessa.

Maankäytön suunnittelun ja hankkeiden reunaehtoja koskevat lakimuutokset voisivat auttaa löytämään energiantuotannolle sellaiset alueet, joissa rakentamisesta koituisi vähiten haittaa.

- Maakuntakaavoituksen ohjausroolin keventäminen osana parhaillaan eduskuntakäsittelyssä olevaa alueidenkäyttölain uudistusta voi kuitenkin vaarantaa luontohaittojen hillintään tähtäävät tavoitteet, Hytönen sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
12.5.2026
Arvio: Saako kansanmurhalle nauraa? Kevään kummajainen on tässä: israelilainen satiiri sodasta ja joukkopsykoosista
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
11.5.2026
PAM: Isommat maksut osa-aikatyötä teettäville – ”Vakipesti täysillä tunneilla käy yhä harvinaisemmaksi”
Lue lisää

Mikko Huotari

Politiikka
10.5.2026
Kansanedustajat, miten myytte sopeutustarpeet äänestäjille?
Lue lisää

Markus Leikola

Kolumnit
10.5.2026
Markus Leikola: Päättäjän kyky tuntea häpeää on demokratian turva
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU