Ympäristövaliokunta järjestää lokakuussa raakkukuulemisen – “Jokaisella suomalaisella on oikeus kuulla, miten yhteisiä metsiämme hoidetaan”

Eduskunnan ympäristövaliokunta järjestää lokakuussa julkisen kuulemisen raakkukohun tiimoilta. Valiokunnan puheenjohtajan Jenni Pitkon (vihr.) mukaan kuuleminen liittyy pienvesien ja uhanalaisten lajien suojelun sekä metsien käyttöön. Demokraatti Demokraatti

Pitko totesi tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa perjantaina, ettei keskustelua, joka koskettaa valtion ja metsäyritysten lisäksi noin 600 000 metsänomistajaa ja jokaista suomalaisesta luonnosta nauttivaa, voida käydä suljettujen ovien takana.

– Jokaisella suomalaisella on oikeus kuulla, miten yhteisiä metsiämme hoidetaan. Eduskunta on tällaiselle keskustelulle oikea foorumi. Kuulemisen osallistujat tarkentuvat vielä lähempänä, mutta tarkoitus on, että kutsumme kaikki tärkeimmät ja olennaiset tahot tilaisuuteen, jossa myös kansalaisilla on mahdollisuus kysyä päättäjiltä ja metsäteollisuuden edustajilta heitä mietityttäviä asioita, Pitko toteaa tiedotteessaan.

PITKON mukaan luottamus siihen, että luontoa kohdellaan oikein ja kunnioittavasti suomalaisessa metsänhoidossa on tällä hetkellä poikkeuksellisen matala.

– Samoin luottamus Orpon hallituksen kykyyn turvata suomalaista luontoa on ottanut jälleen yhden lisäiskun. Hallituksen toimet metsäalan väärinkäytösten edessä ja Hukkajoen raakkutuhon jälkeen ovat olleet riittämättömiä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) totesi tämänviikkoisessa tiedotustilaisuudessaan, että luottamus palautetaan vain teoilla.

– Kysynkin, mitä ne teot ovat? Toistaiseksi sitä, että metsäala vakuuttaa toimivansa vastuullisesti. Näin on meille vakuutettu tätä ennenkin. Mikä siis on muuttunut, miksi metsäalan omat toimet ja omavalvonta riittävät luottamuksen palauttamiseen jos tämä sama luottamus on jo rikottu, Pitko ihmettelee.

VIHREIDEN mukaan herkkien elinympäristöjen suojelu ja riittävät suojakaistat pitäisi kirjata lakiin. Puolue tiukentaisi myös ympäristörikosten rangaistuksia ja korvausvastuuta.

– Kolmanneksi päätös Metsähallituksen tuloutustavoitteen tuplaamisesta 11 miljoonaan tulisi perua ja varmistaa, että Metsähallitus itse käsittelee metsiä tavalla, joka turvaa suomalaisen luonnon, Pitko linjaa tiedotteessaan.

Nykyinen Mykkäsen ja hallituksen linja jättää Pitkon mukaan myös metsänomistajat ikävään rakoon. Kun Mykkänen ei halua lähteä “mestaroimaan puukaupan osapuolia”, vapaaehtoisen suojelun korvaukset jäävät suuryhtiöiden ja maanomistajien välillä neuvoteltaviksi. Pitkon mukaan on selvää, kumpi osapuoli tällaisessa neuvottelussa on vahvoilla.

– Me vihreät olemme valmiita maksamaan maanomistajalle asianmukaisen korvauksen suojelusta. Ja myös suurten metsänyhtiöiden on kannettava osansa taloudellisesta vastuusta uhanalaisen luonnon suojelemiseksi, Pitko sanoo.