Yrittäjänaiset: Arvonlisäveron alarajahuojennuksen poisto ja alv-korotus osuvat rankimmin yksinyrittäjinä toimiviin naisiin

Suomen Yrittäjänaisten mukaan arvonlisäveron alarajahuojennuksen poisto osuu kipeästi naisyrittäjien talouteen. Järjestö vaatii, että arvonlisäveron alaraja nostetaan 30 000 euroon. Demokraatti Demokraatti

– Sillä helpotetaan pienyrittäjän hallinnollista taakkaa ja toisaalta tuetaan monen naisvaltaisella alalla toimivan yrittäjän taloutta, Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Carita Orlando perustelee tiedotteessa.

Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu ensi vuoden alusta EU-direktiivin vuoksi. Yritys, jonka liikevaihto on ollut vuodessa 15 000-30 000 euroa, on saaanut maksamastaan arvonlisäverosta takaisin. Yrittäjänaisten mukaan tämä on ollut monelle pienyrittäjälle tärkeä tuki.

Alarajahuojennuksen poisto ja alv-prosentin nosto 24:stä 25,5 prosenttiin kohdistuu järjestön mukaan rankimmin yksinyrittäjinä toimiviin naisyrittäjiin. Naisten ansiot yrittäjinä ovat miesyrittäjien ansioita pienemmät. Yrittäjänaisten mukaan 43 prosenttia naisyrittäjistä ja 23 prosenttia miesyrittäjistä ansaitsee alle 30 000 euroa vuodessa.

Yrittäjänaiset muistuttaa, että Suomessa työmarkkinat ovat hyvin eriytyneet. Tämä näkyy myös yritysten perustamisissa.

– Arvonlisäveron nosto tuntuu erityisesti käsityövaltaisessa kuluttajakaupassa. Kosmetologi- ja kampaamopalvelut, käsityötuotteiden valmistajat sekä pienet kauppaliikkeet ovat pääosin naisten yrityksiä, järjestö muistuttaa.

Rajan nostaminen mahdollistaisi pienimuotoisen yritystoiminnan.

YRITTÄJÄNAISTEN mielestä alv-korotuksen ja huojennuksen poiston sukupuolivaikutuksia pitää selvittää laajemmin.

– Hallituksen esityksessä on parturi-kampaamot ja kauneudenhoitoala on mainittu erikseen, mutta samalla todettu, ettei muutos koskisi erityisesti naisyrittäjiä, vaikka kyseisillä aloilla toimivat ovat useimmiten naisia.

Yrittäjänaiset muistuttaa Valtiontalouden tutkimuskeskuksen arvioineen, että sopiva arvonlisäveron alaraja olisi 32 000 euroa. Myös Verohallinto kannattaa rajan nostamista.

– Rajan nostaminen mahdollistaisi pienimuotoisen yritystoiminnan, josta olisi sitten helpompi ponnistaa kasvuun. Suomessa tulisi tehdä päätöksiä, joilla vahvistetaan naisten yrittäjyyttä ja kannustetaan yhä useammin naisia lähtemään yrittäjäksi ja erityisesti kasvuyrittäjäksi, Orlando sanoo.

Suomen Yrittäjänaiset on antanut lausuntonsa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle hallituksen esityksestä arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen menettelystä annetun lain muuttamisesta.