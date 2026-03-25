Yrittäjät hallitukselle: Unohtakaa bensa-ale, siinä on riskejä

Harkitsematta markkinoille heitetyt energian ja polttoaineen veroalet voisivat pahentaa nykyistä taloustilannetta, yrittäjäjärjestö sanoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen Yrittäjät varoittaa keskiviikkoisessa kannanotossaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta energiatukitoimien vaikutuksista.

Oppositio ja osa hallituspuolueidenkin kansanedustajista on toivonut valtion kompensoivan polttoaineiden hinnannousua veronalennuksilla.

Yrittäjien tiedotteen mukaan energian ja polttoaineiden laajamittaiset veroalet ja hintasääntely voivat pahentaa tilannetta ja lisätä kysyntää tilanteessa, jossa energiaa on niukasti saatavilla.

- Kun energia on niukkaa, keskeistä on kysynnän sopeutuminen. Laajat tukitoimet voivat lievittää hintojen välitöntä vaikutusta, mutta samalla ne heikentävät kannustimia energiansäästöön, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Päivi Puonti sanoo tiedotteessa.

YRITTÄJÄJÄRJESTÖN mielestä mahdollinen energiatuki olisi parempi kohdentaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, eikä Suomella ja monilla muilla Euroopan mailla ole varaa laajamittaisiin tukipaketteihin tai pysyviin tukirakenteisiin.

Lähi-idän tilanne lisää hallitukselle odotuksia vahvistaa yrittäjien toimintaympäristöä kehitysriihessä, Suomen Yrittäjät sanoo. Järjestön mukaan yritysverotusta ei pidä kiristää, yritysten rahoitus on varmistettava, hankintalain uudistus on toteutettava ja selvitys työajan pidentämisestä on aloitettava.