Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

25.3.2026 06:24 ・ Päivitetty: 25.3.2026 06:24

Yrittäjät hallitukselle: Unohtakaa bensa-ale, siinä on riskejä

Harkitsematta markkinoille heitetyt energian ja polttoaineen veroalet voisivat pahentaa nykyistä taloustilannetta, yrittäjäjärjestö sanoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen Yrittäjät varoittaa keskiviikkoisessa kannanotossaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta energiatukitoimien vaikutuksista.

Oppositio ja osa hallituspuolueidenkin kansanedustajista on toivonut valtion kompensoivan polttoaineiden hinnannousua veronalennuksilla.

Yrittäjien tiedotteen mukaan energian ja polttoaineiden laajamittaiset veroalet ja hintasääntely voivat pahentaa tilannetta ja lisätä kysyntää tilanteessa, jossa energiaa on niukasti saatavilla.

- Kun energia on niukkaa, keskeistä on kysynnän sopeutuminen. Laajat tukitoimet voivat lievittää hintojen välitöntä vaikutusta, mutta samalla ne heikentävät kannustimia energiansäästöön, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Päivi Puonti sanoo tiedotteessa.

YRITTÄJÄJÄRJESTÖN mielestä mahdollinen energiatuki olisi parempi kohdentaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, eikä Suomella ja monilla muilla Euroopan mailla ole varaa laajamittaisiin tukipaketteihin tai pysyviin tukirakenteisiin.

Lähi-idän tilanne lisää hallitukselle odotuksia vahvistaa yrittäjien toimintaympäristöä kehitysriihessä, Suomen Yrittäjät sanoo. Järjestön mukaan yritysverotusta ei pidä kiristää, yritysten rahoitus on varmistettava, hankintalain uudistus on toteutettava ja selvitys työajan pidentämisestä on aloitettava.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU