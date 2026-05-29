Politiikka

29.5.2026 06:35 ・ Päivitetty: 29.5.2026 06:35

Yrittäjien puoluekysely: Kannatuskärjen erot tasoittuvat, epävarmojen äänestäjien joukko kasvaa

Anna-Liisa Blomberg

Työelämässä olevien suomalaisten suosikkipuolue eduskuntavaaleissa olisi nyt edelleen SDP, mutta ero kokoomukseen on kaventunut. Naiset harkitsevat puoluevalintaansa yhä tarkemmin, ja odottavat sen oikean löytymistä.

Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien uudesta kannatuskyselystä. Demareita äänestäisi siinä 18 prosenttia ja kokoomusta 16 prosenttia vastaajista.

Viime kesän kyselyyn verrattuna SDP:n kannatus on laskenut kolme ja kokoomuksen noussut yhden prosenttiyksikön.

Molempien muutokset mahtuvat Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaaliin, joka on kolme prosenttiyksikköä.

Lähes joka neljäs vastanneista naisista empii vielä tai ei halua sanoa, miten äänestäisi. Kokoomus oli selkeästi miesten ja SDP naisäänestäjien ykköspuolue.

Perussuomalaiset erottuvat huomattavan vähäisellä naiskannattajien määrällä: vain neljä prosenttia naisista sanoo äänestävänsä sitä.

EPÄTIETOISTEN tai kantaansa yhä harkitsevien ihmisten osuus oli kaikista äänestäjistä nyt 17 prosenttia, kun se edelliskesänä oli 11 prosenttia.

Puolueista kolmostilalla oli keskusta (11 prosenttia) ja ihan sen kannoilla neljäntenä perussuomalaiset (10 prosenttia).

Vasemmistoliitto ja vihreät ovat näiden alapuolella (seitsemän ja kuuden prosentin kannatuksella).

TOTUTUSTI yrittäjillä ja johtajilla suosikkipuolue on edelleen kokoomus, demarit kerää kannattajia toimihenkilöiltä ja työntekijätasolta.

Huomattavan iso osa, 15 prosenttia työttömistä äänestäisi vasemmistoliittoa.

Toukokuun puolivälissä tehtyyn kyselyyn vastasi runsaat tuhat työelämässä olevaa suomalaista kaikista ammattiryhmistä.

