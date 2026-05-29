Yrittäjien puoluekysely: Kannatuskärjen erot tasoittuvat, epävarmojen äänestäjien joukko kasvaa

Työelämässä olevien suomalaisten suosikkipuolue eduskuntavaaleissa olisi nyt edelleen SDP, mutta ero kokoomukseen on kaventunut. Naiset harkitsevat puoluevalintaansa yhä tarkemmin, ja odottavat sen oikean löytymistä.

Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien uudesta kannatuskyselystä. Demareita äänestäisi siinä 18 prosenttia ja kokoomusta 16 prosenttia vastaajista.

Viime kesän kyselyyn verrattuna SDP:n kannatus on laskenut kolme ja kokoomuksen noussut yhden prosenttiyksikön.

Molempien muutokset mahtuvat Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaaliin, joka on kolme prosenttiyksikköä.

Lähes joka neljäs vastanneista naisista empii vielä tai ei halua sanoa, miten äänestäisi. Kokoomus oli selkeästi miesten ja SDP naisäänestäjien ykköspuolue.