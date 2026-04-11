11.4.2026 04:30 ・ Päivitetty: 10.4.2026 14:36

Yrittäjiltä tiukka lista kehysriiheen – mukana arkipyhät ja julkisen sektorin pitkät lomat

MESUT TURAN / LEHTIKUVA

Suomen Yrittäjä (SY) esittää hallituksen ensi viikon kehysriiheen kymmenen vaatimuksen listauksen, jonka se katsoo vahvistavan kasvua ja työllisyyttä.

– Maan talous ja työllisyys edellyttävät päätöksiä, jotka vahvistavat kasvun ja työllistämisen edellytyksiä, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo järjestön tiedotteessa.

Yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) ongelmien korjaamisen lisäksi vaatimuksissa ovat mukana muun muassa maksuehtolain valvonnan käynnistäminen ja parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan hankintalain läpivieminen.

Yrittäjät ei halua myöskään kiristyksiä yrittämisen ja työnteon verotukseen. SY muun muassa vaatii hallitusta pitämään kiinni ensi vuoden alusta voimaan tulevasta yhteisöveron alennuksesta.

SY:N riihiterveisissä on myös vaatimuksia työelämän uudistamiseksi. Järjestö haluaa Petteri Orpon (kok.) hallituksen lyhentävän työntekijän sairauspäivärahan omavastuun 10 päivästä kolmeen päivään.

– Nyt yrittäjä maksaa vähintään kymmenen päivää sairaana olevan työntekijän palkkaa, eikä saa siitä mitään hyvitystä. Pk-yrityksille pienetkin kustannukset ja riskit voivat muodostua esteeksi palkkaamiselle, pääekonomisti Päivi Puonti sanoo SY:n tiedotteessa.

Yrittäjät kaipaa hallitukselta toimia työajan pidentämiseksi. SY toivoo hallituksen käynnistävän selvitykset työajan pidentämisestä ja sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämisestä jo tällä vaalikaudella, että ratkaisuvaihtoehdot olisivat valmiina seuraaviin hallitusneuvotteluihin.

– Kilpailukykyinen Suomi tarvitsee enemmän työtä, ei vähemmän. Siksi esimerkiksi arkipyhät sekä julkisen sektorin pitkät lomat on arvioitava avoimesti. Suomi ei voi menestyä, jos työpanos vähenee samaan aikaan kun menot kasvavat, Puonti sanoo.

Yrittäjät esittää myös listan purettavista normeista.

