Yritykset tyytyväisiä kansainvälisiin osaajiin – rekrytointien määrä laskussa

Yritysten tyytyväisyys kansainvälisiin osaajiin on pysynyt korkealla, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Kansainvälisten osaajien rekrytointien määrä on kuitenkin laskussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselyn mukaan 73 prosenttia yrityksistä pitää kokemustaan kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinneista myönteisenä. Vain 28 prosenttia yrityksistä kertoi rekrytoineensa tai vuokranneensa kansainvälisen osaajan viimeisen viiden vuoden aikana. Vuosi sitten näin kertoi vielä 37 prosenttia.

- Joka toisessa suomalaisessa yrityksessä työskentelee jo ulkomaalaistaustainen työntekijä, ja kokemukset rekrytoinneista ovat voittopuolisen myönteisiä. Tässä ei ole tapahtunut muutosta verrattuna aiempiin vuosiin, vaan päinvastoin monet yritykset kuvailevat näitä työntekijöitä itselleen hyvin korvaamattomina, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen sanoo tiedotteessa.

KANSAINVÄLISTEN rekrytointien määrä on vähentynyt erityisen suuresti kaupan alalla, jossa niitä kertoi tehneensä reilut 15 prosenttia. Vielä vuosi sitten vastaava luku oli 27 prosenttia.

- Varmasti merkittävin selittävä tekijä tässä on Suomen talouden heikko suhdanne ja korkeaksi äitynyt työttömyys, mutta arvelen yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristymisen vaikuttaneen myös kehitykseen. Kun keskustelu maahanmuutosta on kielteistä, alkavat ongelmat korostua mahdollisuuksien sijaan, Pulkkinen sanoo.

Teollisuusalan yrityksissä sen sijaan 40 prosenttia kertoi tehneensä kansainvälisiä rekrytointeja.

Kyselystä selvisi, että yleinen syy olla palkkaamatta kansainvälisiä osaajia on kielikysymys. 55 prosenttia vastaajista ilmoitti, että työtehtävissä vaaditaan äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa ja siksi muualta tulevaa ei voi palkata.

Kyselyyn vastasi yli tuhat yritystä eri puolilta Suomea eri toimialoilta, ja se tehtiin sähköpostitse 18.-22. elokuuta.