Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

9.9.2025 05:13 ・ Päivitetty: 9.9.2025 05:28

Yritykset tyytyväisiä kansainvälisiin osaajiin – rekrytointien määrä laskussa

Collection Mix: Subjects RF / Demokraatti

Yritysten tyytyväisyys kansainvälisiin osaajiin on pysynyt korkealla, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Kansainvälisten osaajien rekrytointien määrä on kuitenkin laskussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyn mukaan 73 prosenttia yrityksistä pitää kokemustaan kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinneista myönteisenä. Vain 28 prosenttia yrityksistä kertoi rekrytoineensa tai vuokranneensa kansainvälisen osaajan viimeisen viiden vuoden aikana. Vuosi sitten näin kertoi vielä 37 prosenttia.

-  Joka toisessa suomalaisessa yrityksessä työskentelee jo ulkomaalaistaustainen työntekijä, ja kokemukset rekrytoinneista ovat voittopuolisen myönteisiä. Tässä ei ole tapahtunut muutosta verrattuna aiempiin vuosiin, vaan päinvastoin monet yritykset kuvailevat näitä työntekijöitä itselleen hyvin korvaamattomina, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen sanoo tiedotteessa.

KANSAINVÄLISTEN rekrytointien määrä on vähentynyt erityisen suuresti kaupan alalla, jossa niitä kertoi tehneensä reilut 15 prosenttia. Vielä vuosi sitten vastaava luku oli 27 prosenttia.

-  Varmasti merkittävin selittävä tekijä tässä on Suomen talouden heikko suhdanne ja korkeaksi äitynyt työttömyys, mutta arvelen yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristymisen vaikuttaneen myös kehitykseen. Kun keskustelu maahanmuutosta on kielteistä, alkavat ongelmat korostua mahdollisuuksien sijaan, Pulkkinen sanoo.

Teollisuusalan yrityksissä sen sijaan 40 prosenttia kertoi tehneensä kansainvälisiä rekrytointeja.

Kyselystä selvisi, että yleinen syy olla palkkaamatta kansainvälisiä osaajia on kielikysymys. 55 prosenttia vastaajista ilmoitti, että työtehtävissä vaaditaan äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa ja siksi muualta tulevaa ei voi palkata.

Kyselyyn vastasi yli tuhat yritystä eri puolilta Suomea eri toimialoilta, ja se tehtiin sähköpostitse 18.-22. elokuuta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
8.9.2025
Sanoma-konserni iskee suomalaista journalismia vyön alle: neutraali STT uhrattiin
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
8.9.2025
Arvio: Veret seisauttava tragedia
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
5.9.2025
Janne Riiheläinen: Miten pärjäämme, jos Venäjä luhistuu?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU