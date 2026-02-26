Työmarkkinat
26.2.2026 08:51 ・ Päivitetty: 26.2.2026 08:54
Yt-leikkuri iskee nyt elinvoimakeskuksiin
Elinvoimakeskuksissa eli entisissä Ely-keskuksissa alkaa suursaneeraus. Vuoden alussa toimintansa aloittaneista keskuksista voi kadota jopa 296 henkilötyövuoden verran työpaikkoja.
Saneeraus koskee myös näille palveluja tuottavaa Keha-keskusta. Keha kertoo tiedotteessa aloittavansa valtakunnalliset yt-neuvottelut kaikissa kymmenessä valtion aluehallintoa hoitavassa elinvoimakeskuksessa.
Näissä työskentelee yhteensä 2600 ihmistä. Tarkkaa irtisanottavien määrää virastot eivät vielä ennakoi.
Vanhat Ely-keskukset muuttuivat vuodenvaihteessa elinvoimakeskuksiksi, ja niiden lupapalveluita siirrettiin uudistuksessa uuteen Lupa- ja valvontavirastoon sekä Traficomille.
Tässä yhteydessä saadut ja edellisvuosien tehostuksesta tulleet säästöt eivät kuitenkaan Kehan mukaan riitä, koska määrärahat pienenevät seuraavina vuosina.
Yt-neuvottelut alkavat katto-organisaatiossa 10. maaliskuuta ja virastokohtaiset neuvottelut käydään sen jälkeen kevään aikana, Keha kertoo.
ALUEHALLINNON työntekijöitä edustavat JHL:n luottamushenkilöt ennakoivat julkisuudessa jo viime syksynä, että uudistuksen jälkeen virastoilla voi olla tänä keväänä edessään uusia leikkauksia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.