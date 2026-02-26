Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

26.2.2026 08:51 ・ Päivitetty: 26.2.2026 08:54

Yt-leikkuri iskee nyt elinvoimakeskuksiin

Demokraatti / arkistokuvaa

Elinvoimakeskuksissa eli entisissä Ely-keskuksissa alkaa suursaneeraus. Vuoden alussa toimintansa aloittaneista keskuksista voi kadota jopa 296 henkilötyövuoden verran työpaikkoja.

Demokraatti

Demokraatti

Saneeraus koskee myös näille palveluja tuottavaa Keha-keskusta. Keha kertoo tiedotteessa aloittavansa valtakunnalliset yt-neuvottelut kaikissa kymmenessä valtion aluehallintoa hoitavassa elinvoimakeskuksessa.

Näissä työskentelee yhteensä 2600 ihmistä. Tarkkaa irtisanottavien määrää virastot eivät vielä ennakoi.

Vanhat Ely-keskukset muuttuivat vuodenvaihteessa elinvoimakeskuksiksi, ja niiden lupapalveluita siirrettiin uudistuksessa uuteen Lupa- ja valvontavirastoon sekä Traficomille.

Tässä yhteydessä saadut ja edellisvuosien tehostuksesta tulleet säästöt eivät kuitenkaan Kehan mukaan riitä, koska määrärahat pienenevät seuraavina vuosina.

Yt-neuvottelut alkavat katto-organisaatiossa 10. maaliskuuta ja virastokohtaiset neuvottelut käydään sen jälkeen kevään aikana, Keha kertoo.

ALUEHALLINNON työntekijöitä edustavat JHL:n luottamushenkilöt ennakoivat julkisuudessa jo viime syksynä, että uudistuksen jälkeen virastoilla voi olla tänä keväänä edessään uusia leikkauksia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
26.2.2026
”Kyllä tämä lamaannuttaa” – elinvoimakeskusten jätti-yt:t tulivat yllätyksenä henkilöstölle
Lue lisää
Kirjallisuus
25.2.2026
Kirjavisa: Satiiria, viihdettä vai viihdesatiiria?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU