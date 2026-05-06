YTN iloisena: Näin paljon toimihenkilöpalkat ovat nousseet

Ylempien toimihenkilöiden etujärjestö YTN kertoo yksityissektorin palkkojen nousseen viime vuonna kolme prosenttia. Näitä ei olisi tullut ilman työehtosopimusten tuloksia, liitto sanoo.

YTN:n jäsenkyselyn perusteella asiantuntijoiden mediaani-kuukausipalkka oli viime vuonna 4900 euroa, keskijohdon tehtävissä 6000 euroa ja ylemmässä pomoportaassa 8200 – 9600 euroa kuukaudessa.

Jopa alalle tulleiden vasta-alkajienkin mediaanipalkka oli saatu nostettua 3595:een euroon kuukaudessa.

– Selvästi suurin osa palkankorotuksista perustui työehtosopimuksissa sovittuihin korotuksiin, joko yleiskorotuksen tai paikallisen erän muodossa, sanoo YTN:n tutkija Tuunia Keränen tiedotteessa.

ILMAN työnantajapuolen kanssa käytyjä sopimuskierrosvääntöjä nämäkin olisivat jääneet saamatta, liitto muistuttaa. Ajat ovat nimittäin monella toimialalla huonot ylimääräisten palkanlisien tai bonusten pyytämiseen.

– Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvia, niin sanottuja meriittikorotuksia sai harva asiantuntija, Keränen kertoo.

Alle puolet YTN:n kyselyn vastaajista oli edes keskustellut palkastaan esihenkilönsä kanssa viime vuonna. Noin 15 prosenttia ei ole puhunut asiasta työpaikalla lainkaan.

Työpaikan vaihto on etenkin nousukaudella nopein tapa päästä parempaan palkkaluokkaan, mutta nyt taantuvana aikana siirtymämahdollisuuksia ei ole kovin paljon.