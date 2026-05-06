Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

6.5.2026 06:55 ・ Päivitetty: 6.5.2026 06:55

YTN iloisena: Näin paljon toimihenkilöpalkat ovat nousseet

iStock

Ylempien toimihenkilöiden etujärjestö YTN kertoo yksityissektorin palkkojen nousseen viime vuonna kolme prosenttia. Näitä ei olisi tullut ilman työehtosopimusten tuloksia, liitto sanoo.

Demokraatti

Demokraatti

YTN:n jäsenkyselyn perusteella asiantuntijoiden mediaani-kuukausipalkka oli viime vuonna 4900 euroa, keskijohdon tehtävissä 6000 euroa ja ylemmässä pomoportaassa 8200 – 9600 euroa kuukaudessa.

Jopa alalle tulleiden vasta-alkajienkin mediaanipalkka oli saatu nostettua 3595:een euroon kuukaudessa.

– Selvästi suurin osa palkankorotuksista perustui työehtosopimuksissa sovittuihin korotuksiin, joko yleiskorotuksen tai paikallisen erän muodossa, sanoo YTN:n tutkija Tuunia Keränen tiedotteessa.

ILMAN työnantajapuolen kanssa käytyjä sopimuskierrosvääntöjä nämäkin olisivat jääneet saamatta, liitto muistuttaa. Ajat ovat nimittäin monella toimialalla huonot ylimääräisten palkanlisien tai bonusten pyytämiseen.

– Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvia, niin sanottuja meriittikorotuksia sai harva asiantuntija, Keränen kertoo.

Alle puolet YTN:n kyselyn vastaajista oli edes keskustellut palkastaan esihenkilönsä kanssa viime vuonna. Noin 15 prosenttia ei ole puhunut asiasta työpaikalla lainkaan.

Työpaikan vaihto on etenkin nousukaudella nopein tapa päästä parempaan palkkaluokkaan, mutta nyt taantuvana aikana siirtymämahdollisuuksia ei ole kovin paljon.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Kirjallisuus
6.5.2026
Arvio: Suomisen perhe yllättää – salasuhteita, seksiä ja sukupolvikapinaa
Lue lisää

Useita kirjoittajia

Mielipiteet
4.5.2026
Lapsiperheköyhyys uhkaa yhä useampia – lapsi unohtuu usein talouspolitiikan päätöksissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU