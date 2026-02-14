Zelensky moitti tukijoita hitaudesta – ”Ukraina pitää eurooppalaista rintamaa pystyssä”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi moitti puheessaan Münchenin turvallisuuskonferenssissa Ukrainan tukijoita päätöksien hitaudesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen mukaansa Ukrainan on täytynyt ”puskea ja puskea” useita kuukausia saadakseen haluamiaan aseita, mikä ei ole helpottanut kenenkään tilannetta. Zelenskyin mielestä poliitikkojen pitäisi oppia ukrainalaisilta siitä, miten toimitaan nopeasti.

- Sodissa aseet kehittyvät nopeammin kuin poliittiset päätökset niiden pysäyttämiseksi.

Hän kuitenkin myös kiitti eurooppalaisia maita osallistumisesta Naton PURL-hankkeeseen, joka on antanut Ukrainalle mahdollisuuden ostaa Yhdysvalloista tärkeitä aseita.

PURL-hankkeessa Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle aseet, jotka Eurooppa maksaa. Myös Suomi on hankkeessa mukana.

Zelenskyi myös kutsui Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ”sodan orjaksi”, joka haluaa jatkaa sotaa, jos Putin vain elää seuraavat kymmenen vuotta.

Ei ole järkevää pitää Ukrainan kaltaista armeijaa Naton ulkopuolella.

Tämän takia Ukrainalle on annettava vahvat turvatakuut, joita koskevat sopimukset ovat Zelenskyin mukaan jo valmiina allekirjoitettavaksi. Hänen mukaansa amerikkalaiset puhuvat paljon myönnytyksistä, mutta lähinnä niistä, joita Ukrainan tulisi tehdä.

- Toivomme todella, että kolmenväliset neuvottelut ensi viikolla ovat vakavat, hän sanoo.

ZELENSKYI muistutti samalla, että Ukraina pitää eurooppalaista rintamaa pystyssä.

- Meidän kansalaistemme takana seisovat itsenäinen Puola ja vapaat Baltian maat. On suvereeni Moldova ja Romania, Zelenskyi sanoi.

- Ja jopa eräs Viktor saa miettiä, miten kasvattaa mahaansa eikä sitä, miten kasvattaa armeijaansa, joka pysäyttäisi Venäjän armeijaa hyökkäämästä Budapestin kaduille, hän sanoi viitaten Unkarin pääministeriin Viktor Orbaniin, joka on toistuvasti vastustanut Ukrainalle annettavaa tukea ja myötäillyt Venäjän kantoja.

Zelenskyi myös totesi, ettei hänestä ole järkevää pitää Ukrainan kaltaista armeijaa Naton ulkopuolella.

- Mutta jos päätätte näin, tehkää päätös edes itse, älkääkä Putinin vuoksi, hän sanoi.

ZELENKYIN mukaan Ukraina on joutunut tammikuussa puolustautumaan jo yli 6 000 droonilta. Hän sanoo myös, että Ukrainassa ei ole enää yhtään voimalaa, johon Venäjä ei olisi iskenyt sodan aikana.

Zelenskyi sai puheensa aikana useat aplodit.

Zelenskyi puhui Münchenissä ennen paneelikeskustelua Ukrainan tuesta. Keskusteluun osallistuvat hänen lisäkseen muun muassa Naton pääsihteeri Mark Rutte ja EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola.

KIINA on merkittävässä roolissa Ukrainan sodassa Venäjän merkittävimpänä tukijana. Kiinan ulkoministeri Wang Yi painotti Münchenin turvallisuuskonferenssissa Euroopan roolia Ukraina-neuvotteluissa.

Wangin konferenssissa pitämän puheen jälkeisessä kyselyosuudessa häneltä kysyttiin, mitä Kiina voi tehdä vakuuttaakseen Venäjän lopettamaan sodan Ukrainassa.

Wang sanoi, että asiassa tarvitaan poliittinen ratkaisu ja että Kiina toivoo vihollisuuksien loppuvan mahdollisimman pian.

- Kiina ei ole suora osapuoli, meillä ei ole lopullista sananvaltaa, Wang sanoi.

Kiinan ja Venäjän suhteet ovat lähentyneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa. Kiina on Venäjän läheinen kumppani, ja monien arvioiden mukaan se mahdollistaa tuellaan hyökkäyssodan jatkumisen.

Wang painotti vuoropuhelun merkitystä ja sitä, että Euroopan tulee olla osallinen Ukrainan rauhanneuvotteluissa.

- Euroopan ei tulisi olla ruokalistalla, vaan sen tulee istua pöydässä, Wang muotoili.

- Dialogia ei tulisi käydä dialogin vuoksi. Euroopan pitäisi keksiä uusia ideoita ja uusia suunnitelmia asian ratkaisemiseksi, hän lisäsi.