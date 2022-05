Zelenskyi: 156 Mariupolista terästehtaalta evakuoitua saapui eilen Zaporizhzhjaan – Venäjä teki ohjusiskuja ympäri Ukrainaa

Zelenskyin mukaan Ukrainan hallinnassa olevaan Zaporizhzhjaan saapuneet ovat eläneet yli kahden kuukauden ajan suojassa pommeilta.

- Vihdoin nämä ihmiset ovat täysin turvassa. He saavat apua, presidentti sanoi.

Ukrainalaisviranomaiset ovat kertoneet, että satamakaupungin viimeisten puolustajien linnoitukseksi muodostuneella terästehtaalla olisi yhä loukussa noin 200 siviiliä, myös lapsia.

- Minulle on sanottu moneen kertaan, ettei ketään voida pelastaa. Että se on mahdotonta. Ja tänään 156 ihmistä on Zaporizhzhjassa, Zelenskyi sanoo ja kertoo uskovansa siihen, että muutkin voidaan vielä pelastaa.